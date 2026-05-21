Klartext "Merz gegen Merz" mit Christoph Maria Herbst: "Mir wurden in der Öffentlichkeit Schläge angedroht" Aktualisiert: Vor 1 Stunde von teleschau Christoph Maria Herbst ist einer der erfolgreichsten und beliebtesten Schauspieler Deutschlands. "Stromberg" brachte ihm den Durchbruch - und einige Probleme ... Bild: 2025 Getty Images/Gerald Matzka

Christoph Maria Herbst ist einer der beliebtesten und erfolgreichsten Schauspieler Deutschlands. Als "Stromberg" wurde er berühmt. Aber gerade diese Rolle war es, die ihm anfangs einige Probleme bescherte.

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Christoph Maria Herbst ist einer der erfolgreichsten Comedy-Könige Deutschlands. Am Donnerstag, 21. Mai, läuft um 20:15 Uhr im ZDF-Livestream auf Joyn mit "Geständnisse" bereits der dritte Fernsehfilm der "Merz gegen Merz"-Serie. Und wie immer, wie bei den beiden Vorgängern und der zugrunde liegenden, aus drei Staffeln bestehenden Fernsehserie, werden Millionen von Fans zuschauen und sich köstlich amüsieren.

Heute, 20:15 Uhr Merz gegen Merz - Geständnisse Verfügbar auf Joyn 90 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Das ist oft so, wenn Christoph Maria Herbst in einer Rolle aufgeht. Egal, ob bei "Ladykracher", in den beiden "Der Wixxer"-Filmen, in "Der Vorname" (und seinen beiden Fortsetzungen) oder als Wikinger-Ganove Pokka in "Wickie und die starken Männer". Aber - natürlich - wurde Bernd Stromberg zur Rolle seines Lebens. Die ProSieben-Serie um den Abteilungsleiter der Schadensregulierung M-Z der Capitol Versicherung AG machte Herbst zum Star. Er spielte die Rolle des cholerischen Vorgesetzten exzellent. Fast sogar zu gut. Im Interview mit dem Mediendienst teleschau gestand er: "Manche glaubten, es handele sich um eine Dokumentation über einen real existierenden Versicherungsbetrieb. Es gab einige, die mir in der Öffentlichkeit Schläge angedroht haben, weil sie der Meinung waren, so dürfe man nicht mit seinen Angestellten umgehen."

Hier siehst du Christoph Maria Herbst auf Joyn Das hat sich, zum Glück, gelegt. "Inzwischen hat aber selbst der Verpeilteste begriffen, dass 'Stromberg' nur eine Komödie ist. Wenn mich jemand erkennt, dann weiß er, dass ich der Herr Herbst bin, ein Schauspieler." Allerdings einer mit Leib und Seele. Deshalb macht sich der 60-jährige Wahl-Kölner durchaus Sorgen, wenn er über die Zukunft seines Berufsstandes angesichts der Entwicklung von Künstlicher Intelligenz (KI) nachdenkt. "Ich bin zwar ein hoffnungsloser Optimist und versuche, dem Ganzen auch etwas Positives abzugewinnen - aber es fällt mir zunehmend schwer", sagte er im teleschau-Interview. "Ich glaube, wir werden uns alle noch umschauen. Ganze Berufsbilder könnten verschwinden - und auch Schauspiel- oder Sprecherberufe werden davon nicht ausgenommen sein. Noch ist KI weit entfernt von dem, was Empathie, Gefühl, Witz und Persönlichkeit ausmacht. Aber sie lernt ständig dazu. Das ist einerseits faszinierend aus, der Distanz betrachtet. Andererseits denke ich, dass wir in manchen Bereichen vielleicht schon über berufliche Alternativen nachdenken sollten."

Film ansehen Tragikomödie Und weg bist Du Verfügbar auf Joyn 94:20 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen

Du kannst Christoph Maria Herbst auf Joyn in allen fünf Staffeln der TV-Serie "Stromberg" sehen und darüber hinaus in zwei weiteren starken Rollen. In der Tragikomödie "Und weg bist Du" (2012) spielt er Gevatter Tod, der sich schwertut, die junge Jela (Annette Frier) aus dem Leben zu reißen. In der Satire "Er ist wieder da" (2015) um die Rückkehr von Adolf Hitler gibt Herbst den skrupellosen TV-Senderchef Christoph Sensenbrink.