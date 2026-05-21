Zwischen Business und Hollywood "Natürlich blond"-Star verliebt: Reese Witherspoon ist mit deutschem Multimillionär zusammen Aktualisiert: Vor 52 Minuten von Lars-Ole Grap Schauspielerin Reese Witherspoon bei einem Event in Hollywood. Bild: picture alliance / Photoshot | -

Küsse auf einer Yacht vor Saint-Tropez, Händchenhalten in New York, gemeinsame Abende mit den Kindern - Reese Witherspoon macht aus ihrer neuen Beziehung längst kein Geheimnis mehr. An ihrer Seite: ein deutscher Unternehmer, der mit Hollywood so gar nichts am Hut hat.

Vom ersten Dinner zur Yacht-Romantik: Die Liebesgeschichte von Witherspoon und Haarmann Es war im Juli 2024, als Oscar-Preisträgerin Reese Witherspoon und der deutsche Unternehmer Oliver Haarmann erstmals gemeinsam in New York gesichtet wurden - beim Dinner, vertraut wirkend, aber noch ohne öffentliches Bekenntnis. Zwei Monate später, Anfang September 2024, räumten die beiden dann selbst alle Zweifel aus dem Weg: händchenhaltend verließen sie ihr Hotel in Manhattan, er hielt ihr die Tür auf, sie griff nach seiner Hand. Im Sommer 2025 verbrachte das Paar laut Berichten des US-Magazins "People" dann mehrere Tage vor Saint-Tropez auf einer Yacht an der französischen Riviera, zeigte sich beim Sonnenbaden und im Wasser, küsste und umarmte sich. Aus einer vorsichtigen Annäherung ist offensichtlich etwas Ernstes geworden - bemerkenswerter, wenn man bedenkt, wie zögerlich Witherspoon dieses Kapitel begonnen hatte. Seit ihrer Scheidung 2023 gab sich die Hollywood-Schauspielerin in Liebesfragen betont besonnen. Als die ersten Bilder mit ihrem neuen Partner auftauchten, ließ sie über Vertraute ausrichten, sie gehe das Dating-Leben langsam an - Arbeit und ihre Kinder hätten Priorität. Einige Monate später klang das schon anders: Sie habe "Spaß" mit Haarmann, fliege regelmäßig zwischen Nashville und New York hin und her, nur um ihn zu sehen.

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Vom Harvard-MBA zum Milliarden-Investor: Das ist Oliver Haarmann Wer ist der Mann, der die Oscar-Preisträgerin so sichtlich begeistert? Oliver Haarmann ist in Deutschland aufgewachsen, hat aber seine Karriere konsequent in den USA aufgebaut. Er studierte an der Brown University, schloss seinen MBA an der renommierten Harvard Business School ab und arbeitete anschließend als Senior Partner bei einer Investmentfirma in London. 2010 gründete er gemeinsam mit Partnern eine Finanz- und Beteiligungsfirma mit Büros in New York, London, Toronto und Miami. Das verwaltete Vermögen: rund 15 Milliarden US-Dollar (ca. 13 Milliarden Euro). Außerdem ist Haarmann Minderheitseigentümer des NHL-Eishockeyclubs New York Islanders - eine Investition, die seinen Ruf als vielseitigen Dealmaker unterstreicht. In Hollywood-Kreisen ist er hingegen ein unbeschriebenes Blatt. Aber genau das schätze sie an ihm, ließ Witherspoon über ihr Umfeld gegenüber dem Magazin "People" ausrichten - er sei Geschäftsmann, kein Branchenmensch.