Gegen die Erwartungen Minh-Khai Phan-Thi wird persönlich: Für ihren Karriere-Wunsch haben sie ihre Eltern ausgelacht Aktualisiert: Vor 4 Stunden von teleschau Seit 1995 ist Minh-Khai Phan-Thi im Fernsehen aktiv, hier beim Deutschen Fernsehpreis 2023. Bild: 2023 Getty Images/Andreas Rentz

Sie kam in Darmstadt zur Welt, wuchs in München auf und lebt seit Jahren in Berlin: Schauspielerin Minh-Khai Phan-Thi glänzt im deutschen Fernsehen als Kommissarin, Komödiantin und Regisseurin. Ihr Vater hatte eigentlich andere Pläne mit ihr.

Kommissarin Mimi Hu (Minh-Khai Phan-Thi) und das "Nachtschicht"-Team des Kriminaldauerdienstes (KDD) haben mal wieder alle Hände voll zu tun. Der illegale Einwanderer Joon (Altamasch Noor) wird gefasst, entreißt einem Kollegen die Waffe und wird im Handgemenge erschossen. Hätte der Tod verhindert werden können? Und warum hat sich Joon so widersprüchlich verhalten? Hauptkommissar Erichsen (Armin Rohde) und seinen Kolleg:innen steht eine schlaflose Nacht bevor. Die "Nachtschicht"-Episode "Der Unfall" läuft am Montag, 3. August, um 20:15 Uhr im ZDF - und ist der 17. Fall mit Minh-Khai Phan-Thi als Ermittlerin Mimi Hu.

Minh-Khai Phan-This Vater wollte, dass sie Tennis-Star wird Der Weg der 1974 in Darmstadt geborenen Minh-Khai Phan-Thi zur TV-Kommissarin zeichnete sich früh ab. Und war geprägt von Rückschlägen. Als Tochter vietnamesischer Einwanderer zur Welt gekommen, stand sie "im Alter von drei Jahren mit meinem Papa auf der Bühne und sang ein Kinderlied", schreibt sie auf ihrer Webseite. Anlass war das vietnamesische Neujahrsfest. "Schon hier entstand der Wunsch, auf der Bühne zu stehen." "Ich wollte eigentlich immer Schauspielerin werden, aber meine Eltern haben sich natürlich totgelacht", verriet die Darstellerin 2024 in der "NDR Talk Show". "So als vietnamesisches Migrantenkind, haben die gesagt, das geht gar nicht." Ihr Vater habe mit seiner sportlichen Tochter ganz andere Pläne gehabt. "Mein Vater wollte, dass ich eine weibliche Michael Chang werde", erzählte sie. Der US-Tennisstar mit asiatischen Wurzeln gilt im Land ihrer Herkunft als großes Idol. Nach zwei Wochen habe ihr Papa einsehen müssen, dass Minh-Khai zum Ballsport komplett das Talent fehlt.

Sie hörte früher oft: "Du brauchst dich gar nicht zu bewerben" Auch später blies Minh-Khai Phan-Thi viel Gegenwind ins Gesicht. In einem Gespräch mit Radio Bremen erinnerte sie sich 2020 an Dinge, die sie zu Beginn ihres Weges oft hörte: "Das schaffst du nicht. Du brauchst dich gar nicht bei der Schauspielschule zu bewerben, weil, was willst du spielen? Eine asiatische Julia gibt es nicht." Erfahrungen wie diese waren es, die die Darstellerin dazu motivierten, den Podcast "anderssein" ins Leben zu rufen, den sie seit 2020 betreut. Darin spricht sie mit Menschen über deren Erfahrungen mit ihrem Migrationshintergrund. Sie selbst sagt: "'Woher kommst du?' Ich habe aufgehört, diese Frage zu beantworten."

Im Stream auf Joyn: Wie schlägt sich Minh-Khai Phan-Thi bei "Genial daneben"? Ganze Folge Genial daneben - Das Quiz Michael Kessler & Minh-Khai Phan-Thi Verfügbar auf Joyn Folge vom 24.07.2020 • 42 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen

Über Kabel Eins und VIVA schaffte sie den Sprung Beruflich ließ sich die zielstrebige Minh-Khai Phan-Thi indes nicht beirren. Im Alter von zehn Jahren nach München gezogen, begann sie nach dem Abitur ihre Fernsehkarriere - und zwar 1994 als Moderatorin von "Die Hugo Show" beim Sender Kabel Eins. Eineinhalb Jahre später wechselte sie zum Musiksender VIVA und moderierte dort Formate wie "Interaktiv" oder "Minh-Khai & Friends". In dieser Phase schaffte Minh-Khai Phan-Thi auch den Sprung ins Schauspiel und wirkte in Nebenrollen in Kultformaten wie "Tatort" (1995) oder "Gegen den Wind" (1996) mit. 1998 war sie in der ZDF-Krimiserie "Der Alte" zu sehen. Die Episode "Der Mann mit dem Hund" ist aktuell im kostenlosen Stream auf Joyn verfügbar.

Auf Joyn siehst du die Folge von "Der Alte" mit Minh-Khai Phan-Thi Ganze Folge Der Alte Der Mann mit dem Hund Verfügbar auf Joyn Folge vom 20.05.1998 • 58 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Von "Sonnenallee" bis "Nachtschicht" 1999 hatte die Darstellerin eine Rolle als Gast aus Vietnam im Kinoknüller "Sonnenallee". Vier Jahre später folgte dann ihr erster Einsatz als Kommissarin Mimi Hu in "Nachtschicht". Ab 2015 war Minh-Khai Phan-Thi zudem drei Staffeln lang als Polizeioberkommissarin Alexandra Seifart zu sehen. Dass sie auch Comedy kann, bewies die Schauspielerin unter anderem in Filmen wie "Männer ticken, Frauen anders" (2011) oder "Mein verrücktes Jahr in Bangkok" (2012).

Seit 2022 hat sie eine Paraderolle in "Doppelhaushälfte" Mittlerweile ist Minh-Khai Phan-Thi auch als Regisseurin erfolgreich. Zur ZDFneo-Serie "Doppelhaushälfte" hat sie bereits mehrere Episoden beigesteuert. Für das Format steht sie auch vor der Kamera und spielt an der Seite von Milan Peschel die Beautysalon-Betreiberin Tracy Knuppe. In diese Rolle ist die Darstellerin komplett eingetaucht. "Die Macher der Serie haben mich ein paar Wochen vor Drehbeginn wirklich gezwungen, den ganzen Tag zu Berlinern", erinnert sie sich in der "NDR Talk Show". Der Dialekt falle ihr, im Gegensatz zum Bayerischen, relativ leicht, fügte sie hinzu. Minh-Khai Phan-Thi wohnt seit mehr als 25 Jahren in Berlin. Staffel 5 der Serie läuft ab 25. August auf ZDFneo. Aktuell dreht die Schauspielerin den ARD-Sechsteiler "Onkel Ruben und das Loch im Garten". In der Produktion, die Ende des Jahres ausgestrahlt wird, wirken auch Stars wie Leonard Lansink ("Wilsberg"), Lucas Gregorowicz ("Oderbruch") und Josefine Preuß ("Türkisch für Anfänger") mit.

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Minh-Khai Phan-Thi privat: verheiratet, zwei Kinder Die Darstellerin hat einen 20-jährigen Sohn aus einer früheren Beziehung und ist seit April 2017 mit Ansgar Niggemann verheiratet, der als Leiter der Abteilung Marketing und Vertrieb beim Basketballverein Alba Berlin fungiert. Mit ihm hat sie einen Sohn, der im Mai 2017 geboren wurde. Ihre Sportaffinität hat Minh-Khai Phan-Thi beibehalten. Besonders am Fußball ist sie interessiert, ab 2012 moderierte sie für Sport1 eine Zeit lang die Sendung "Bundesliga - Der Sonntag". Ihre Lieblingsvereine: Hertha BSC und Borussia Dortmund. "Nachtschicht - Der Unfall" wird am Montag, dem 3. August, um 20:15 Uhr im ZDF ausgestrahlt. Zum selben Zeitpunkt ist der Krimi aus dem Jahr 2025 im kostenlosen Livestream auf Joyn verfügbar.