Sie haben zwei Töchter Idil Üner privat: Dieser "Stromberg"-Star ist der Ehemann der "Nachtschicht"-Darstellerin Aktualisiert: Vor 4 Stunden von C3 Newsroom Schauspielerin Idil Üner ist mit einem bekannten Schauspielkollegen verheiratet. Bild: Panthermedia; Eventpress; Adobestock/Sohail

Sie ist bekannt aus den Krimireihen "Tatort", "Mordkommission Istanbul" oder "Nachtschicht", wo Schauspielerin Idil Üner seit 2021 an der Seite von Armin Rohde ermittelt. Auch privat hat sie ihr Glück mit einem Schauspielkollegen gefunden.

Das ist "Nachtschicht"-Star Idil Üner Seit rund fünf Jahren ermittelt Idil Üner in der ZDF-Krimireihe ""Nachtschicht". Am Montagabend (3. August, 20:15 Uhr) ist die Schauspielerin im ZDF in der Episode "Der Unfall" zu sehen. Die 55-Jährige spielt die Kommissarin Tülay Yildirim, die an der Seite von Hauptkommissar Erichsen (Armin Rohde) im Einsatz ist. In "Der Unfall" geht es laut ZDF um einen Abschiebeversuch, bei dem ein Iraner in vermeintlicher Notwehr von einer jungen Bundespolizistin erschossen wird. Die Befragung von Zeug:innen ergibt Hinweise auf Ausübung von Polizeigewalt. Das Team um Erichsen muss gegen die Kolleg:innen ermitteln und kommt illegalen Geschäften auf die Spur.

Über Zusammenarbeit mit Armin Rohde bei "Nachtschicht": "Flüssiges Ping-Pong-Spiel" Anlässlich ihres Einstands bei "Die Nachtschicht" verglich Idil Üner 2021 im Interview mit der "Welt" die Zusammenarbeit mit Armin Rohde mit einem "flüssigen Ping-Pong-Spiel". "Armin ist ein supernetter und interessanter Mensch", betonte sie. Die deutsch-türkische Schauspielerin ist den Fernseh-Zuschauer:innen bereits aus vielen Rollen bekannt. So war sie unter anderem in den ARD-Krimireihen "Tatort" und "Polizeiruf 110" zu sehen. Von 2008 bis 2021 spielte sie in der ARD-Krimireihe "Mordkommission Istanbul" Sevim Özakin, die Ehefrau von Kommissar Mehmet Özakin, der von Hauptdarsteller Erol Sander gespielt wurde. In "SOKO Leipzig" im ZDF übernahm sie die Rolle als Oberstaatsanwältin.

"Stromberg"-Star Schauspieler Laurens Walter ist mit Idil Üner verheiratet. Die beiden haben zwei Töchter. Bild: Eventpress

Idil Üner ist mit "Stromberg"-Star verheiratet Daneben ist Idil Üner auch als Regisseurin und als Sängerin aktiv. Und sie ist Familienmutter. Ihr privates Glück fand sie an der Seite eines Schauspielkollegen. Sie ist verheiratet mit Laurens Walter und hat mit ihm zwei Töchter. Laurens Walter dürfte den meisten Zuschauer:innen aus der Comedy-Serie "Stromberg" bekannt sein. Dort spielte er Strombergs (Christoph Maria Herbst) Mitarbeiter Lars Lehnhoff, der immer Anzug und Krawatte trug und eher als Streber auftrat, der auch mal Kolleg:innen anschwärzte. Idil Üner zog mit ihrem Mann und ihren Kindern vor Jahren aus Berlin, wo sie geboren wurde und aufgewachsen war, nach Hamburg. Auslöser war ihr Job. Sie hatte damals in Hamburg die Vorabendserie "Sibel und Max" gedreht. "Und nicht nur mir, sondern auch meiner Familie hat die Stadt gut gefallen", erzählte sie 2021 der "Welt". Sie betonte mit Blick auf Elbe und Alster: "Ich liebe die Natur, auch wenn ich schon immer in einer Stadt gewohnt habe."

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