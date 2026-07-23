Kämpferin für Toleranz und gegen Rassismus Moderatorin mit klarer Haltung: ZDF-Star Dunja Hayali im Porträt Aktualisiert: Vor 3 Stunden von C3 Newsroom Dunja Hayali hat sich in ihrer Reportage-Reihe "Am Puls" mit der Deutschen Bahn befasst. Bild: Bernd Elmenthaler

Das Reizthema Deutsche Bahn steht im Fokus der neuen Ausgabe der Doku-Reihe "Am Puls mit Dunja Hayali". Die ZDF-Moderatorin geht darin dem Zustand der Bahn auf die Spur und beweist erneut ihre Vielseitigkeit als eine der bekanntesten TV-Frauen in Deutschland.

Das ist ZDF-Moderatorin Dunja Hayali Sie zählt zu den profiliertesten Journalistinnen im deutschen Fernsehen. Dunja Hayali moderiert seit fast 20 Jahren im ZDF. Bekannt ist sie nicht nur als Gesicht verschiedener Nachrichten-, Talk- und Sportsendungen. Auch ihr großer Einsatz gegen Rassismus, Rechtsextremismus und für Demokratie und Toleranz zeichnen Hayalis Tätigkeit seit Jahren aus. Sie selbst hat nach eigenen Worten immer wieder mit Rassismus und Anfeindungen zu tun - von Beleidigungen bis hin zu Bedrohungen. Die 52-Jährige geht offen damit um und wehrt sich auch auf Social Media mit klaren Worten dagegen. 1974 wurde Hayali im nordrhein-westfälischen Datteln als Tochter irakischer Eltern geboren, sie hat die deutsche Staatsbürgerschaft und spricht unter anderem Arabisch. Nach einem Studium an der Deutschen Sporthochschule in Köln mit dem Schwerpunkt Medien- und Kommunikationswissenschaften und einem Volontariat war Hayali zunächst als Sport- und Nachrichtenmoderatorin unter anderem bei der Deutschen Welle tätig.

Dunja Hayali moderiert "ZDF-Morgenmagazin" und "Heute Journal" 2007 startete sie beim ZDF. Sie präsentierte die "Heute"-Nachrichten am Nachmittag, war bis 2010 Co-Moderatorin im "Heute Journal". Seit 2007 ist sie auch Moderatorin des "ZDF-Morgenmagazins", seit Oktober 2010 als dessen Hauptmoderatorin. Seit Februar 2023 zählt Hayali zum Moderationsteam des "Heute Journals". Sie präsentiert die Nachrichtensendung rund 40 Mal im Jahr. Von August 2018 bis Mai 2023 moderierte sie auch "Das aktuelle Sportstudio". Dort verabschiedete sie sich aber schließlich, weil drei Sendungen aus unterschiedlichen Gründen "eine zu viel" seien, wie sie damals sagte. Unter dem Namen "Dunja Hayali" hatte die Journalistin von 2017 bis 2020 auch eine eigene Talkshow. Ihr Wissen als erfahrene Medienfrau gab sie 2021 an der Universität zu Bonn an Studierende weiter, wo sie zum Thema "Mächte, Medien, Mythen" lehrte.

Zahlreiche Auszeichnungen für Hayalis Engagement Für ihr Engagement und ihre Leistungen in der politischen Berichterstattung erhielt Hayali bereits zahlreiche Auszeichnungen, unter anderem den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland, den Ehrenpreis des Bayerischen Ministerpräsidenten beim Medienpreis "Blauer Panther" und die Goldene Kamera. Auch in ihrer "Am Puls"-Reportage zur Deutschen Bahn (Dienstag, 21. Juli, 20:15 Uhr im ZDF und im kostenlosen ZDF-Livestream auf Joyn) fragt sie jetzt wieder kritisch nach - unter anderem auch zum Thema Sicherheit. In dem Film "Unsere Bahn - geliebt, verflucht - gefährlich?" reist Hayali mit dem ICE, sie spricht mit der Bahn-Chefin, Lokführer:innen, Politiker:innen und mit vielen Betroffenen. Ausgleich zum immer wieder stressigen Medienjob findet Hayali mit verschiedenen sportlichen Leidenschaften. Dazu zählen laut ZDF Tauchen, Wellenreiten, Ski- und Snowboardfahren, Beachvolleyball und Fußball. Hayali fährt auch Motorrad und reist gern. Nervenstärke bewies die ZDF-Journalistin 2023, als sie in der ProSieben-Sendung "Das Duell um die Welt" für Team Klaas zum Sky-Surfing antrat.

Hündin Wilma ist ihre treue Begleiterin - "ein Wesen, das mich erdet" Eine besonders wichtige Rolle nimmt in ihrem Leben ihre Hündin Wilma ein, von der sie immer wieder Videos auf Instagram teilt - etwa beim gemeinsamen Stand-up-Paddling. "Du warst immer an meiner Seite und ich werde immer an deiner Seite sein", versprach sie ihrer "Wilmi" im März in einem dieser Clips. "Sie ist ein treuer Freund, ein Wegbegleiter, ein Zuhörer, ein Gedankenleser, ein Wesen, das mich erdet", sagt sie über den Golden Retriever.

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Vor knapp acht Jahren war Hayalis Hündin Emma nach 14 gemeinsamen Jahren gestorben. Ihren Geburtstag feiert sie auch heute noch, "weil du irgendwie immer noch da bist", wie sie kürzlich mit emotionalen Worten schrieb. Zu ihrem Alltag mit der Hündin hatte Hayali auch das Buch "Is' was, dog? Mein Leben mit Hund und Haaren" veröffentlicht. Dunja Hayali ist Patin beim Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen UNICEF, sie unterstützt den Verein "Gesicht zeigen! Für ein weltoffenes Deutschland", der sich gegen Fremdenfeindlichkeit stark macht, und sie engagiert sich für den Verein "VITA". Er unterstützt Menschen mit körperlicher Behinderung durch den Einsatz ausgebildeter Assistenzhunde für mehr Unabhängigkeit.

Schon gesehen? Dunja Hayali bei "Das große Allgemeinwissensquiz" Ganze Folge Das große Allgemeinwissensquiz Wissen oder Nichtwissen - Das ist hier die Frage! Verfügbar auf Joyn Folge vom 09.05.2024 • 110 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen