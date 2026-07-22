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Aus der Sendung

"SAT.1-Frühstücksfernsehen": Obstkuchen-Rezept von Cynthia Barcomi zum Nachmachen

Veröffentlicht:

von Joyn Redaktion

Diesen Obstkuchen von Star-Bäckerin Cynthia Barcomi solltest du unbedingt nachbacken!

Bild: SAT.1

Im "SAT.1-Frühstücksfernsehen" präsentiert Cynthia Barcomi das Rezept für einen schnellen Rati-Fatzi Obstkuchen. Hier findest du das Rezept zum nachmachen.

Obstkuchen-Rezept aus dem Frühstücksfernsehen: Das sind die Zutaten

  • 200 g Mehl

  • 75g Maisgries, Speisestärke oder Mandelmehl

  • 3 TL Backpulver

  • 175 g Zucker

  • ½ TL Salz

  • 125 g weiche Butter

  • 120 ml Milch

  • 2 Eier

  • 50 ml Milch (für die Eier)

  • 1 TL Vanille Extrakt

Creme Chantilly

  • 400g Schlagsahne, sehr kalt

  • 50g Puderzucker, gesiebt

  • 150g griechischer Joghurt

  • 1 TL Vanille Extrakt

Topping

  • 500-600g Beeren Ihrer Wahl, gewaschen und getrocknet (z.B. Himbeeren, Heidelbeeren, Erdbeeren, Johannisbeeren)

  • Frische Minzblätter, Blüten, nach belieben

Zubereitung

  1. Ofen auf 180 °C. Umluft oder Ober-Unterhitze vorheizen. Eine Obstkuchenformen oder Biskuitform (ø 25cm) einbuttern und mit Backpapier auslegen.

  2. In einer großen Schüssel, Mehl, Maisgrieß (oder Speisestärke oder Mandelmehl) Backpulver, Zucker und Salz vermengen.

  3. Weiche Butter in die trockenen Zutaten geben, mit Handmixer oder Küchenmaschine grob einarbeiten.

  4. Jetzt 120 ml Milch zu der Mehlmischung geben und etwa 1 Minuten rühren, bis alles vermischt ist.

  5. 2 Eier mit 50 Milch und Vanille Extrakt verquirlen. Die Milch und Eier in 3 Etappen zur Mehlmischung hinzufügen. Nach jeder Portion 10 Sekunden rühren. Gleichmäßig auf die Backform verteilen.

  6. Den Kuchen 25 Minuten backen bis der Boden beim Andrücken zurückfedert. 5 Minuten abkühlen lassen, bevor Sie die Kuchen aus der Backform nehmen. Auf ein Gitter stellen, zur vollständigen Abkühlung.

  7. In einer kalten Schüssel, die Sahne mit dem Puderzucker steif schlagen. Den griechischen Joghurt und Vanilleextrakt dazugeben und kurz weiter schlagen.

  8. Die Schlagsahne auf den Tortenboden verteilen, die Beeren (und Blätter oder Blüten) darauf verteilen. Kaltstellen bis zum Verzehr.

Von Montag bis Freitag ab 5:30 Uhr und am Wochenende ab 9 Uhr

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