"SAT.1-Frühstücksfernsehen": Obstkuchen-Rezept von Cynthia Barcomi zum Nachmachen

Ofen auf 180 °C. Umluft oder Ober-Unterhitze vorheizen. Eine Obstkuchenformen oder Biskuitform (ø 25cm) einbuttern und mit Backpapier auslegen.

In einer großen Schüssel, Mehl, Maisgrieß (oder Speisestärke oder Mandelmehl) Backpulver, Zucker und Salz vermengen.

Weiche Butter in die trockenen Zutaten geben, mit Handmixer oder Küchenmaschine grob einarbeiten.

Jetzt 120 ml Milch zu der Mehlmischung geben und etwa 1 Minuten rühren, bis alles vermischt ist.

2 Eier mit 50 Milch und Vanille Extrakt verquirlen. Die Milch und Eier in 3 Etappen zur Mehlmischung hinzufügen. Nach jeder Portion 10 Sekunden rühren. Gleichmäßig auf die Backform verteilen.

Den Kuchen 25 Minuten backen bis der Boden beim Andrücken zurückfedert. 5 Minuten abkühlen lassen, bevor Sie die Kuchen aus der Backform nehmen. Auf ein Gitter stellen, zur vollständigen Abkühlung.

In einer kalten Schüssel, die Sahne mit dem Puderzucker steif schlagen. Den griechischen Joghurt und Vanilleextrakt dazugeben und kurz weiter schlagen.