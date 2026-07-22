Aus der Sendung
"SAT.1-Frühstücksfernsehen": Obstkuchen-Rezept von Cynthia Barcomi zum Nachmachen
Veröffentlicht:von Joyn Redaktion
Im "SAT.1-Frühstücksfernsehen" präsentiert Cynthia Barcomi das Rezept für einen schnellen Rati-Fatzi Obstkuchen. Hier findest du das Rezept zum nachmachen.
Obstkuchen-Rezept aus dem Frühstücksfernsehen: Das sind die Zutaten
200 g Mehl
75g Maisgries, Speisestärke oder Mandelmehl
3 TL Backpulver
175 g Zucker
½ TL Salz
125 g weiche Butter
120 ml Milch
2 Eier
50 ml Milch (für die Eier)
1 TL Vanille Extrakt
Creme Chantilly
400g Schlagsahne, sehr kalt
50g Puderzucker, gesiebt
150g griechischer Joghurt
1 TL Vanille Extrakt
Topping
500-600g Beeren Ihrer Wahl, gewaschen und getrocknet (z.B. Himbeeren, Heidelbeeren, Erdbeeren, Johannisbeeren)
Frische Minzblätter, Blüten, nach belieben
Zubereitung
Ofen auf 180 °C. Umluft oder Ober-Unterhitze vorheizen. Eine Obstkuchenformen oder Biskuitform (ø 25cm) einbuttern und mit Backpapier auslegen.
In einer großen Schüssel, Mehl, Maisgrieß (oder Speisestärke oder Mandelmehl) Backpulver, Zucker und Salz vermengen.
Weiche Butter in die trockenen Zutaten geben, mit Handmixer oder Küchenmaschine grob einarbeiten.
Jetzt 120 ml Milch zu der Mehlmischung geben und etwa 1 Minuten rühren, bis alles vermischt ist.
2 Eier mit 50 Milch und Vanille Extrakt verquirlen. Die Milch und Eier in 3 Etappen zur Mehlmischung hinzufügen. Nach jeder Portion 10 Sekunden rühren. Gleichmäßig auf die Backform verteilen.
Den Kuchen 25 Minuten backen bis der Boden beim Andrücken zurückfedert. 5 Minuten abkühlen lassen, bevor Sie die Kuchen aus der Backform nehmen. Auf ein Gitter stellen, zur vollständigen Abkühlung.
In einer kalten Schüssel, die Sahne mit dem Puderzucker steif schlagen. Den griechischen Joghurt und Vanilleextrakt dazugeben und kurz weiter schlagen.
Die Schlagsahne auf den Tortenboden verteilen, die Beeren (und Blätter oder Blüten) darauf verteilen. Kaltstellen bis zum Verzehr.
Von Montag bis Freitag ab 5:30 Uhr und am Wochenende ab 9 Uhr
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