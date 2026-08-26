Letzter Wunsch "München Mord"-Star Alexander Held wurde noch nicht bestattet - das ist der Grund Aktualisiert: Vor 13 Minuten von C3 Newsroom 17:30 SAT.1 Bayern Trauer um Alexander Held: Münchner Schauspieler stirbt mit 67 Videoclip • 24 Sek • Ab 12 Link kopieren Teilen

Alexander Held hatte genaue Vorstellungen davon, wo er einmal seine letzte Ruhe finden möchte. Doch mehr als drei Monate nach seinem Tod ist offenbar noch nicht klar, wann und wo der "München Mord"-Star beigesetzt wird.

Mehr als drei Monate sind seit dem Tod von Alexander Held vergangen. Am 12. Mai 2026 starb der Schauspieler im Alter von 67 Jahren an den Folgen einer Lungenentzündung. Eine Beisetzung soll bislang jedoch nicht stattgefunden haben, berichtet die "Bild". Für Menschen aus seinem persönlichen Umfeld ist die Situation offenbar ebenso unklar. Gabriele Struth, Gastronomin im österreichischen Erl und eine Freundin Helds, sagt gegenüber der Zeitung:

Wir waren ja befreundet und würden eigentlich auch hingehen, wenn es eine Verabschiedung gibt. Gabriele Struth

Sie ergänzt: "Aber da ist nichts bekannt geworden. Wir wissen nichts.“"

Alexander Held wollte neben seiner Frau seine letzte Ruhe finden Dabei hatte der Schauspieler bereits Jahre zuvor konkrete Vorstellungen von seiner späteren Ruhestätte. Seine Ehefrau Patricia Gräfin Fugger von Babenhausen starb 2014 im Alter von 52 Jahren. Ihre Urne wurde auf dem gemeinsamen Anwesen in Erl in Tirol beigesetzt. Genau dort wollte auch Held einmal ruhen. 2018 beschrieb er den Ort gegenüber der "Bild" mit den Worten:

Das ist ein sehr schöner Platz. Dort hat man eine gute Aussicht. Alexander Held

Ob es dazu kommt, könnte auch von der Zukunft des Grundstücks abhängen.

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Was passiert mit dem Anwesen des "München Mord"-Stars? Beim Bezirksgericht Kufstein läuft derzeit die Abwicklung von Helds Nachlass. Teil davon ist laut "Bild" auch die Immobilie in Erl. Ein Mitarbeiter der Gemeinde vermutet gegenüber der Zeitung einen möglichen Zusammenhang zwischen dem laufenden Verfahren und der noch ausstehenden Bestattung. Mit Blick auf einen denkbaren Verkauf des Grundstücks fragt er:

Wer will ein Grundstück haben, wo zwei Urnen draufstehen? Mitarbeiter der Gemeinde Erl

Bestätigt ist diese Vermutung allerdings nicht. Eine andere Möglichkeit hatte offenbar der örtliche Pfarrer ins Spiel gebracht. Nach Angaben von Gabriele Struth sei zwischenzeitlich von einer Beisetzung auf dem Friedhof in Erl die Rede gewesen. Eine weitere Mitteilung dazu habe es anschließend nicht gegeben.

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Auch der Bürgermeister hat keine weiteren Informationen Wer für die Organisation verantwortlich ist, bleibt ebenfalls offen. Erls Bürgermeister Georg Aicher-Hechenberger erklärt gegenüber der "Bild":

Wer dann die Beerdigung organisiert hat, kann ich nicht sagen. Wir haben keine Mitteilung mehr bekommen. Bürgermeister Georg Aicher-Hechenberger

Das zuständige Bestattungsunternehmen äußert sich auf Anfrage der Zeitung nicht zu Einzelheiten. Damit ist auch öffentlich nicht bekannt, wo Helds Urne derzeit aufbewahrt wird.