Noch vor der TV-Premiere Neue ZDF-Reihe mit Andrea Sawatzki erhält bereits eine Fortsetzung Aktualisiert: Vor 2 Stunden von Johanna Grauthoff Die neue ZDF-Komödie "Plötzlich Schwester" mit Andrea Sawatzki (v.l.), Klara Lange, Cosima Henman und Anita Vulesica steht in den Startlöchern. Die Fortsetzung wird bereits gedreht. Bild: ZDF und Michael Kötschau/ [M] Vielfein

Noch bevor der erste Film "Plötzlich Schwester" im Fernsehen läuft, hat das ZDF bereits grünes Licht für die Fortsetzung gegeben. Andrea Sawatzki und das Ensemble stehen schon wieder vor der Kamera - ein ungewöhnlicher Vertrauensvorschuss für die neue Familienkomödie.

Sieh dir "Plötzlich Schwester" im kostenlosen Livestream auf Joyn an Teil 1 läuft am 6. August um 20:15 Uhr im ZDF

ZDF dreht bereits den zweiten Film der neuen Komödienreihe Das kommt nicht oft vor: Während "Plötzlich Schwester" erst ab Juli im Streamingportal des ZDF zu sehen ist und die lineare TV-Ausstrahlung erst später folgt, laufen bereits die Dreharbeiten zur Fortsetzung. Seit Mitte Juni entsteht in Köln "Plötzlich Mutter" (AT) - ein deutliches Zeichen dafür, wie sehr der Sender an das neue Komödienformat glaubt. Der Vertrauensvorschuss überrascht, schließlich konnten TV-Zuschauer:innen den ersten Film bislang noch gar nicht sehen. Dass das ZDF schon jetzt den Nachfolger produziert, ist ungewöhnlich. Normalerweise warten TV-Sender zunächst die lineare Ausstrahlung, Rezensionen und allen voran die Quote ab und entscheiden dann, wie es weitergeht. In Mainz scheint man an das Format zu glauben.

Dieses Film-Highlight mit Andrea Sawatzki kannst du auf Joyn streamen Film ansehen Comedy Es bleibt in der Familie Verfügbar auf Joyn 87:13 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

"Plötzlich Schwester": Darum geht es in der neuen ZDF-Komödie Im Mittelpunkt stehen die beiden Halbschwestern Sandra (Klara Lange) und Sandy (Cosima Henman), die unterschiedlicher kaum sein könnten. Bis zum plötzlichen Tod ihres gemeinsamen Vaters wissen beide jedoch nichts voneinander. Erst dann erfahren sie, dass ihr Vater über 30 Jahre lang ein Doppelleben mit zwei Familien geführt hat - und sie jeweils eine Halbschwester haben. Während die ordnungsliebende Sandra mitten in den Vorbereitungen für ihre Hochzeit steckt, bringt die spontane und chaotische Sandy ihr Leben gehörig durcheinander. Als Sandy dann auch noch Sandras Trauzeugin werden soll, wird es richtig turbulent. Hauptdarstellerin Cosima Henman beschreibt die Figuren passend mit den Worten:

Die zwei Schwestern könnten wahrscheinlich unterschiedlicher nicht sein. Cosima Henman

Sandra sei eher kontrolliert und in geordneten Verhältnissen aufgewachsen, während Sandy impulsiver durchs Leben gehe und sich bislang von Job zu Job gehangelt habe. Genau diese unterschiedlichen Lebenswelten sorgen immer wieder für humorvolle Konflikte. Parallel geraten auch die beiden Mütter aneinander. Monika (Andrea Sawatzki) und Gabi (Anita Vulesica) liefern sich einen skurrilen Streit um den Nachlass ihres verstorbenen Ex-Mannes.

So geht die Geschichte in "Plötzlich Mutter" weiter Die Fortsetzung knüpft direkt an den ersten Film an: Sandra und Sandy sind inzwischen ein eingespieltes Team. Nach ihrer Hochzeit mit Justus (Yannik Heckmann) möchte Sandra unbedingt Mutter werden - doch ihr Kinderwunsch bleibt unerfüllt. Doch dann kommt alles anders: Ausgerechnet Sandy wird ungeplant schwanger und bietet Sandra und Justus an, dass sie das Kind nach der Geburt großziehen können. Doch je näher die Geburt rückt, desto größer werden die Zweifel, ob dieses Modell wirklich funktionieren kann. Monika und Gabi machen sich auf die Suche nach einem bislang unbekannten Erben ihres verstorbenen Ex-Mannes. Denn erst wenn Halbbruder Tobi aufgespürt ist, kann das Testament umgesetzt werden.

Andrea Sawatzki freut sich auf die Fortsetzung Für Andrea Sawatzki liegt der Reiz der neuen Filmreihe vor allem im Zusammenspiel des jungen Ensembles und der besonderen Dynamik am Set. Das Team sei während der Produktion eng zusammengewachsen und habe sich fast wie eine Familie angefühlt, erzählt sie im ZDF-Interview: "Also das ist etwas, das ich wahnsinnig liebe. Und ja, das war natürlich hier bei 'Plötzlich Schwester' auch eine wirklich schöne Gelegenheit, mit diesen beiden bezaubernden jungen Schauspielerinnen zu drehen." Die Dreharbeiten zu "Plötzlich Mutter" laufen noch bis 16. Juli. Neben Andrea Sawatzki, Klara Lange, Cosima Henman, Anita Vulesica und Yannik Heckmann gehören Nico Stank, Pierre Besson, Caroline Frier, Christian Erdmann, Tanja Schleiff, Konstantin Gerlach, Annina Hellenthal und Banafshe Hourmazdi zum Cast.