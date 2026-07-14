Ganz privat "Der Bergdoktor"-Star Frédéric Brossier: Hat der Schauspieler eine Freundin? Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Sylvia Loth Frédéric Brossier hat allen Grund zum Strahlen: Beruflich und privat läuft es hervorragend für den deutsch-französischen Schauspieler. Bild: picture alliance / Panama Pictures

Frédéric Brossier ist ein neuer Stern am Serien-Himmel: Mit seinen Rollen in "Der Bergdoktor" und "In aller Freundschaft" mischt er die deutschen Medical-Formate auf und wirkt dabei unheimlich smart und charmant.

Steckbrief Name : Frédéric Brossier

Geburtsjahr: 1992

Geburtsort : Frankfurt am Main

Wohnort : Berlin

Größe : 1,85 Meter

Familienstand : unbekannt

Kinder: keine

Sein Weg zur Schauspielerei Wie sein Name erahnen lässt, hat er französische Wurzeln. Durch seinen Vater besitzt Frédéric Brossier sogar die französische Staatsbürgerschaft. Aufgewachsen zwischen Rüsselsheim und Paris hat er die meiste Zeit bis zu seinem 19. Lebensjahr im Rhein-Main-Gebiet verbracht. Zuvor hat die Familie drei Jahre in Caracas gelebt, wo seine Geschwister zur Welt gekommen sind. Seine Leidenschaft fürs Theater begann in der Schul-AG und setzte sich mit einem Studium an der Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover fort. Die Ideen, als Flugbegleiter zu arbeiten oder ein Studium der Wirtschaftswissenschaften zu absolvieren, hat er zur Seite geschoben. Zurecht, wie sich herausstellte: Denn sein Talent wurde mit dem Förderstipendium der Stadt Rüsselsheim für junge Künstler:innen (2013) und dem Deutschlandstipendium (2016) ausgezeichnet. Er spielte bereits in Hannover, Oldenburg, Lüneburg, Potsdam, Münster und Berlin am Theater. Im Fernsehen war Frédéric Brossier zunächst in den Dokudramen "Zweiter Weltkrieg - Der erste Tag" (2014) und "Die Richthofen Dokumente" (2015) zu sehen. In seiner Vita finden sich neben Serien wie "Familie Dr. Kleist" oder "SOKO"-Formaten auch Formate wie "Inga Lindström: Das Flüstern der Pferde" (2025) oder "Das Traumschiff: Auckland" (2025). Da er seit der 17. Staffel "Der Bergdoktor" als David Kästner zum Hauptast zählt, sieht ihn regelmäßig ein Millionenpublikum.

"Der Bergdoktor" kannst du samstags um 19:25 Uhr im ZDF sehen Bald verfügbar Samstag, 18.07. 19:25 Uhr • Der Bergdoktor Kindeswohl 1 Verfügbar auf Joyn 50 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Von einer Arzt-Serie zur nächsten Für viele ist Frédéric Brossier (34) kein Unbekannter: Sie kennen ihn als Rettungssanitäter und Medizinischen Fachangestellten von Dr. Martin Gruber (Hans Sigl) im "Bergdoktor". Sein Wechsel in die Sachsenklinik hat einige also überrascht. Und auch sein Einstieg lief alles andere als glatt. Zunächst wäre er fast am Vorstellungsgespräch bei Dr. Martin Stein (Bernhard Bettermann) gescheitert, der sich schließlich doch für den Herzspezialisten als neuen Kollegen entscheidet. Seit dem 26. Mai ist er nun als Benno Nowak, der neue Schwarm von Lisa Schroth (Sophie Louise Arnold), mit dabei. Hier gibt es bald Probleme, da Benno verheiratet ist. Von der Produktion wird er als "neuer Arzt, der Regeln bricht und sofort für Wirbel sorgt" gefeiert. Das kommt dem ein oder anderen Serien-Fan bestimmt bekannt vor, denn auch in "Der Bergdoktor" hat er mit seinem Kuss am Ende von Staffel 19 für ordentlich Chaos gesorgt. Nach dem fulminanten Finale fragen sich viele, ob er sich für Josie Bachmeier (Lieselotte Voß) oder für Lilli Gruber (Ronja Forcher) entscheidet.

Mit Charme und Gefühl Vom Ex-Sanitäter und Medizinischen Fachangestellten zum Chirurgen: Mit seiner neuen Rolle bei "In aller Freundschaft" bleibt Frédéric Brossier also der Medizin treu. An Benno mag er "seinen gewitzten Charme" und "dass er in seiner Arbeit unglaublich virtuos" sei, wie er im ARD-Interview verrät. Da er sein Herz auf der Zunge trage, ecke er natürlich manchmal an. Doch Frédéric Brossier findet es klasse, dass Benno seinem Gefühl und "dem Fluss des Lebens" vertraut. Das könne er sich für das wahre Leben von Benno abschauen. Genau wie seine Serienfigur kennt er übrigens die Schauspielerin Vanessa Rottenburg. Sie spielt Dr. Lucia Böhm, die Chefin der Notaufnahme. Doch nicht nur ihretwegen, sondern auch wegen des gesamten Teams hat er sich am Set sofort wohlgefühlt.

Schaue "In aller Freundschaft" immer dienstags um 21 Uhr im Das-Erste-Livestream auf Joyn an Bald verfügbar Dienstag, 21.07. 21:00 Uhr • In aller Freundschaft Geballte Ladung Verfügbar auf Joyn 45 Min Erinnerung Link kopieren Teilen