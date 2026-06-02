Frisch aus Berlin Neues Gesicht, neue Spannung: Mathilda Switala ist jetzt Kommissarin im "Erzgebirgskrimi" Veröffentlicht: Vor 14 Minuten von Nicola Schiller Sie ist die Neue! Janne Böhm (Mathilda Switala, l.) wird bald zusammen mit Robert Winkler (Kai Scheve) und Saskia Bergelt (Teresa Weißbach) ermitteln. Bild: ZDF und Walter Wehner

Nach dem freiwilligen Abschied von Lara Mandoki steht fest, wer ihre Nachfolgerin in der beliebten ZDF-Krimi-Reihe werden soll. Alle Infos zum Casting-Ablauf und was bisher über die neue Kommissarin bekannt ist.

Seit Kurzem steht fest, wer in die Kommissarinnen-Fußstapfen von Karina Szabo (Lara Mandoki) treten wird: Genauere Infos zu den Hintergründen und worauf sie sich als Nächstes konzentrieren möchte, kannst du hier nachlesen: Lara Mandoki spricht über ihren "Erzgebirgskrimi"-Ausstieg: Diese Pläne hat sie jetzt. Jetzt hat Mathilda Switala, die "Neue" aus dem "Erzgebirgskrimi" auf einer Pressekonferenz über ihre kommende Rolle gesprochen.

Kommissarin Janne Böhm: Das ist bekannt Nachdem Lara Mandoki freiwillig aus der Serie aussteigen wollte, waren die Produzent:innen gezwungen, einen Ersatz und eine neue Partnerin für Robert Winkler (Kai Scheve) zu finden. Diese Chance wollte das Team nutzen, um gezielt eine jüngere Generation für die Krimi-Reihe zu begeistern. Switala, die im Jahr 2000 geboren ist, beschreibt ihre Rolle als "schlau, schlagfertig, humorvoll und warmherzig". Damit ist sie ihrer Vorgängerin Szabo gar nicht mal so unähnlich. Die neue Kommissarin Janne Böhm (Mathilda Switala) ist frisch aus der Hauptstadt ins Erzgebirge umgezogen. Genaue Hintergründe sind noch nicht bekannt, so viel sei aber verraten, ihr Abschied aus Berlin muss wohl nicht ganz freiwillig passiert sein.

Wichtige Hinweise & Informationen zum Inhalt Information Was sagen Fans zu dem Mandoki-Ausstieg? Lara Mandokis Exit aus dem "Erzgebirgskrimi": GenZ-Redakteurin reagiert

Mathilda Switala: Ihr Weg ins Erzgebirge Mathilda Switala studierte Schauspiel in Berlin. Schon währenddessen konnte sie erste Erfahrungen vor TV-Kameras und auf Theaterbühnen sammeln. Und genau dort wurde sie von einem Teammitglied der ZDF-Krimi-Reihe entdeckt und zu einem Casting eingeladen. Wie Produzent Clemens Schaeffler verrät, sollen nach einem ersten Aussieben noch 20 Kandidatinnen übrig geblieben sein. Im nächsten Schritt sollten die Verbliebenen dann eine eigens für das Casting geschriebene Szene mit Kai Scheve und Teresa Weißbach spielen. Darunter haben sich dann viele "verschiedene Frauentypen" befunden heißt es. "Ich war überrascht, wie unterschiedlich sie teilweise dieselben Szenen spielten", sagt Teresa Weißbach. Daraus wurde dann schnell ein Kopf-an-Kopf-Rennenn. Am Ende sollen nur noch Switala und eine andere Finalistin, deren Name nicht genannt wird, übrig gewesen sein. Die finale Entscheidung habe man dann im Team getroffen, also Schauspieler:innen, Produzent:innen, "andere Stellen im ZDF" und wohl auch die Frau von Hauptdarsteller Kai Scheve. Immer wieder habe der Robert Winkler-Darsteller sich die Casting-Szenen auf der heimischen Couch angesehen und dann seine Frau mit ins Boot geholt: "Man wird ja sonst betriebsblind", sagt er. Für ihn war die Entscheidung aber klar: "Es war am Ende ganz knapp, aber meine Stimme fiel auf Mathilda". Seine Frau soll übrigens der gleichen Meinung gewesen sein, der Haussegen hängt also auch nach einer so wichtigen Entscheidung nicht schief.

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Wird Mathilda Switala langfristig dabei sein? Über Zukunftspläne halten sich sowohl Produzent:innen, als auch Switala selbst bedeckt. Beide Seiten betonen allerdings, sie hoffen, dass daraus eine "langfristige Angelegenheit" werde. Produzent Schaeffer bestätigt außerdem, dass auch 2027 neue Teile gedreht werden sollen.

Wann kommen die neuen Teile vom "Erzgebirgskrimi"? Aktuell werden zwei frische Teile im Erzgebirge gedreht, die Ausstrahlung ist derzeit für 2027 geplant. Lara Mandoki wird noch ein letztes Mal im Film "Hexenjagd" zu sehen sein. Wann er ausgestrahlt wird, ist bislang nicht bekannt.