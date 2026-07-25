Sympathieträger als TV-Arzt Nicholas Reinkes Karriere: Aus diesen TV-Reihen kennst du den "Bergretter"-Star Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Sylvia Loth Sven Temme (Nicholas Reinke, r.) und Jana Bloch (Sarah Mahita, l.) kannst du in der ZDF-Reihe "Die Jägerin - Gegen die Wut" sehen. Bild: ZDF und Christoph Assmann

Ein festes Gesicht bei den "Bergrettern" ist Katharinas Ex-Freund Nick Aichstetter. Der einfühlsame Arzt wird von Nicholas Reinke gespielt. Doch viele TV-Zuschauer:innen haben den Schauspieler in der ZDF-Reihe nicht zum ersten Mal gesehen. Wo er vorher mitsgespielt hat.

Steckbrief Name : Nicholas Reinke

Geburtstag : 24. September 1980

Geburtsort : Kempen

Wohnort : Berlin

Größe : 1,80 Meter

Familienstand : nicht bekannt

Kinder: nicht bekannt

Theater-Erfolge Erste Bühnenerfahrungen sammelte Nicholas Reinke in der Oberstufe im Schultheater als Kreon in "Antigone". Im Gespräch mit der "Westdeutschen Zeitung" erinnert er sich daran, wann sein Entschluss, Schauspieler zu werden, feststand. Das war in der Theater-AG, als er den Wirt Thénardier in "Les Misérables" von Victor Hugo spielte. Nach dem Abi sollte er seinem Traum näherkommen: Er wurde als einer von elf Auserwählten unter tausend Bewerber:innen an der Münchner Otto-Falckenberg-Schule angenommen. Dort studierte er von 2001 bis 2005. Anschließend wurde er festes Ensemble-Mitglied am Münchner Volkstheater und war unter anderem in "Kasimir und Karoline" oder "Woyzeck" zu sehen. Sein Weg führte ihn danach ans Schauspiel Frankfurt, wo er in "Die Nibelungen" und "Mutter Courage und ihre Kinder" zu sehen war. Einschlägige Theatererfahrung sammelte er auch in Augsburg, Erlangen und an der Bayerischen Staatsoper in München.

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Vielseitige TV-Rollen Reinke ist ein typisches Theaterkind, den es irgendwann zum Film zog. So debütierte er 2006 in dem mehrfach preisgekrönten Kinofilm "Requiem" mit Sandra Hüller (48) und Burghart Klaußner (76). Der Film erzählt die Geschichte der 21-jährigen Studentin Michaela (Sandra Hüller), die an Epilepsie leidet. Sie denkt, Stimmen zu hören und von Dämonen besessen zu sein. Durch eine Teufelsaustreibung soll sie geheilt werden. Der Film ist an die wahre Geschichte von Anneliese Michel angelehnt, die in den 1970er Jahren in Klingenberg in Unterfranken lebte. Auch in dem mit dem Grimmepreis ausgezeichneten Film "Ein Teil von uns" (2016), der sich mit einer psychisch kranken, obdachlosen Mutter befasst, spielte er mit. Es folgten Rollen in "Weißt was geil wär …?!" (2007), "Buddenbrooks" (2008) oder "Stauffenberg - Die wahre Geschichte" (2009). Auch in die deutsche Serien-Landschaft hat er durch seine verschiedenen Rollen einen guten Einblick. Reinke hatte Gastrollen in "Die Rosenheim-Cops", "SOKO Wismar" (2013) oder "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" (2015). In der 16. Staffel der ZDF-Serie "SOKO Köln" (2017) übernahm er ebenso wie bei "Morden im Norden" (2018) eine Episodenhauptrolle. In der 3. Staffel von "Charité" (2021) übernahm er die Rolle als Parteisekretär Lehmann. Auch in den ZDF-Herzkinofilmen "Katie Fforde - Ziemlich beste Freundinnen" (2018) und "Rosamunde Pilcher: Hochzeitstag" (2022) begeistert er. Für den Neben seinem Beruf als Schauspieler arbeitet er auch als Synchronsprecher. Man kann ihn als Voice Over, für Werbungen oder für Imagefilme für internationale Projekte buchen.

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Feste Nebenrolle bei den "Bergrettern" Seit Staffel 13 ist er als kompetenter Schladminger Arzt Dr. Nick Aichstetter bei "Die Bergretter" dabei. Der Witwer mit zwei Kindern ist der Ex-Freund von Katharina Strasser (Luise Bähr, 47). Aufgrund unterschiedlicher Vorstellungen vom Familienleben haben sie sich schließlich getrennt, doch manche Fans hoffen bis heute auf ein Happy End. Er arbeitet eng mit dem Rettungsteam zusammen und behält auch in brenzligen Situationen die Nerven. Seit seinem Einstieg im Jahr 2021 hat er die Serie um eine Figur bereichert, die medizinische Kompetenz mit großer menschlicher Wärme verbindet.

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