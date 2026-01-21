Krimi-Fans müssen warten ZDF-Programmänderung: Darum verschiebt sich "SOKO Leipzig"-Folge um fast ein ganzes Jahr Veröffentlicht: 21.01.2026 • 16:59 Uhr von C3 Newsroom "SOKO Leipzig"-Fans müssen noch lange auf die entfallene Episode "Fremde Träume" warten. Bild: ZDF/Uwe Frauendorf

Die Folge "Fremde Träume" der beliebten Krimiserie "SOKO Leipzig" sollte ursprünglich im November 2025 ausgestrahlt werden, wurde jedoch durch ein Fußballspiel ersetzt. Nun steht fest: Fans müssen sich bis Herbst 2026 gedulden, bis die Episode gezeigt wird.

Die geplante Ausstrahlung der "SOKO Leipzig"-Episode "Fremde Träume" am 29. November 2025 musste kurzfristig abgesagt werden. Stattdessen zeigte das ZDF an diesem Abend die UEFA Nations League der Frauen. Trotz der Erwartung vieler Fans, dass die Folge zeitnah nachgeholt wird, entschied sich das ZDF gegen eine Ausstrahlung innerhalb der laufenden Staffel. Auch in der ZDF-Mediathek ist die Episode bislang nicht verfügbar. Wie eine Sprecherin des ZDF gegenüber "Digital Fernsehen" mitteilte, passt die Episode nicht mehr ins aktuelle Sendeschema. Die neuen Folgen der aktuellen Staffel laufen noch bis März 2026, weshalb "Fremde Träume" auf Herbst 2026 verschoben wurde. Dann soll die Episode im Rahmen der neuen Staffel 27 gezeigt werden.

Schwangere Frau tot aufgefunden In der verschobenen Episode steht ein tragischer Mordfall im Mittelpunkt: Lorenz Ahrens entdeckt seine Partnerin Vivien tot im gemeinsamen Haus. Der anfängliche Verdacht auf einen Einbruch wird schnell widerlegt. Das Team der "SOKO Leipzig", bestehend aus Ina Zimmermann, Kim Nowak und Moritz Brenner, nimmt die Ermittlungen auf und deckt dabei überraschende Details über das Leben der Verstorbenen auf. Ein entscheidender Hinweis kommt von Rechtsmedizinerin Prof. Dr. Sabine Rossi: Vivien war schwanger – eine Tatsache, die sie ihrem Partner offenbar verheimlicht hatte. Die Ermittlungen werfen Fragen zu ihrer Beziehung und zu möglichen Motiven für den Mord auf.

