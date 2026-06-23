Ungewöhnliche Karriere
"Stubbe"-Star Heike Trinker: Mit "Sturm der Liebe" und mehreren ARD-Soaps wurde sie berühmt
Veröffentlicht:von Lars-Ole Grap
Die Schauspielerin Heike Trinker ist vor allem als Marlene Berger aus der ZDF-Krimiserie "Stubbe - Von Fall zu Fall" an der Seite von Wolfgang Stumph bekannt. Den Grundstein für ihren Erfolg legte sie allerdings bereits Jahre zuvor im Vorabendprogramm im Ersten.
Heike Trinker als Marlene Berger in "Stubbe" heute zur Primetime im ZDF-Livestream auf Joyn
Ausgeliefert
Heike Trinker privat: Vom Theologiestudium zur erfolgreichen Schauspielkarriere
Wer Heike Trinkers Lebenslauf liest, stutzt wahrscheinlich zunächst. Sechs Jahre lang studierte der "Stubbe"-Star evangelische Theologie und wollte ursprünglich Pfarrerin werden. "Das stimmt. Pfarrerin war mein erklärter Berufswunsch", sagte sie im Interview mit dem "Nordkurier". Aufgewachsen in einem kleinen Ort in Schleswig-Holstein, sei die Kirche schlicht das Zentrum des sozialen Lebens gewesen. Das Theologiestudium sei die logische Konsequenz gewesen.
Doch nach dem Abschluss 1986 folgte die Kehrtwende: Heike Trinker ging an die Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt am Main und absolvierte dort bis 1989 ihre Schauspielausbildung. Es folgten produktive Jahre an Theatern in Bremen, Saarbrücken und Konstanz, wo sie klassische Charakterrollen wie Maria Stuart und Lady Macbeth übernahm.
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Heike Trinker: Warum die "Verbotene Liebe"-Darstellerin ihren Namen änderte
Das Fernsehpublikum lernte Heike Trinker erst im Februar 2002 kennen - und das zunächst unter einem anderen Namen. Als sie die Rolle der Sylvia Jones in der ARD-Kultserie "Verbotene Liebe" übernahm, trat sie als "Heike Brentano" auf. Der Grund dafür klingt im Rückblick kurios: Ein Agent hatte ihr geraten, sich einen anderen Nachnamen zuzulegen, da "Trinker" ihrer Karriere schaden könnte.
"Ich habe den Namen Brentano dann aber nur während meiner Zeit in der Serie getragen. Danach habe ich mich gleich wieder von dem Namen getrennt, weil ich es so falsch für mich fand. Heute finde ich das ein bisschen peinlich", sagt sie im Interview mit dem "Nordkurier".
Von "Sturm der Liebe" bis "Stubbe": Heike Trinkers erfolgreichste TV-Rollen
Nach ihrem Ausstieg bei "Verbotene Liebe" im Frühjahr 2005 zeigte die Schauspielerin ein ausgeprägtes Gespür für TV-Serien. Ab 2006 war sie in der ARD-Telenovela "Das Geheimnis meines Vaters" zu sehen, 2008 folgte das Engagement bei "Sturm der Liebe". Als Dr. Evelyn Konopka mischte sie bis Juni 2009 die Handlung der beliebten ARD-Vorabendserie auf. Direkt im Anschluss wechselte sie das Netzwerk: Ab 2009 war sie als Claudia Bergmann bei "Alles was zählt" zu sehen, ab 2010 schließlich fest im Cast.
2012 übernahm sie die Rolle der Marlene Berger in der ZDF-Krimireihe "Stubbe - Von Fall zu Fall" an der Seite von Wolfgang Stumph. Im Joyn-Interview erinnerte sie sich: "Ich wurde damals zum Casting für die Rolle Marlene Berger eingeladen und wusste nicht, dass es eine durchgehende Rolle sein wird. Ich bin dankbar dafür, denn dadurch haben sich beruflich viele Türen für mich geöffnet."
Über mehr als ein Jahrzehnt und insgesamt zwölf Filme hinweg spielte sie Stubbes Lebensgefährtin - eine Figur, die bodenständig, warmherzig und zugleich eigenständig ist. Die Zusammenarbeit mit Wolfgang Stumph beschreibt sie gegenüber Joyn als besonders: "Wir haben uns über die Jahre kennen und schätzen gelernt, unser Umgang miteinander glich manchmal wirklich dem eines alten Ehepaares."
Nach der letzten Klappe des Serienfinales "Stubbe - Familie in Gefahr" (2025) lagen sich die beiden in den Armen. "Er sagte: 'Meine Marlene.' Und ich dachte: Ja, das stimmt auch. Ich war seine Marlene", erinnert sie sich im Interview mit Joyn.
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