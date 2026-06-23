Ungewöhnliche Karriere "Stubbe"-Star Heike Trinker: Mit "Sturm der Liebe" und mehreren ARD-Soaps wurde sie berühmt Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Lars-Ole Grap Marlene Berger stand als Heike Trinker mehr als ein Jahrzehnt lang an der Seite von Wolfgang Stumph alias Ermittler Stubbe. Bild: ZDF und Volker Roloff

Die Schauspielerin Heike Trinker ist vor allem als Marlene Berger aus der ZDF-Krimiserie "Stubbe - Von Fall zu Fall" an der Seite von Wolfgang Stumph bekannt. Den Grundstein für ihren Erfolg legte sie allerdings bereits Jahre zuvor im Vorabendprogramm im Ersten.

Heike Trinker als Marlene Berger in "Stubbe" heute zur Primetime im ZDF-Livestream auf Joyn Bald verfügbar Heute, 20:15 Uhr • Stubbe - Von Fall zu Fall Ausgeliefert Verfügbar auf Joyn 90 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Heike Trinker privat: Vom Theologiestudium zur erfolgreichen Schauspielkarriere Wer Heike Trinkers Lebenslauf liest, stutzt wahrscheinlich zunächst. Sechs Jahre lang studierte der "Stubbe"-Star evangelische Theologie und wollte ursprünglich Pfarrerin werden. "Das stimmt. Pfarrerin war mein erklärter Berufswunsch", sagte sie im Interview mit dem "Nordkurier". Aufgewachsen in einem kleinen Ort in Schleswig-Holstein, sei die Kirche schlicht das Zentrum des sozialen Lebens gewesen. Das Theologiestudium sei die logische Konsequenz gewesen. Doch nach dem Abschluss 1986 folgte die Kehrtwende: Heike Trinker ging an die Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt am Main und absolvierte dort bis 1989 ihre Schauspielausbildung. Es folgten produktive Jahre an Theatern in Bremen, Saarbrücken und Konstanz, wo sie klassische Charakterrollen wie Maria Stuart und Lady Macbeth übernahm.

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Heike Trinker: Warum die "Verbotene Liebe"-Darstellerin ihren Namen änderte Das Fernsehpublikum lernte Heike Trinker erst im Februar 2002 kennen - und das zunächst unter einem anderen Namen. Als sie die Rolle der Sylvia Jones in der ARD-Kultserie "Verbotene Liebe" übernahm, trat sie als "Heike Brentano" auf. Der Grund dafür klingt im Rückblick kurios: Ein Agent hatte ihr geraten, sich einen anderen Nachnamen zuzulegen, da "Trinker" ihrer Karriere schaden könnte. "Ich habe den Namen Brentano dann aber nur während meiner Zeit in der Serie getragen. Danach habe ich mich gleich wieder von dem Namen getrennt, weil ich es so falsch für mich fand. Heute finde ich das ein bisschen peinlich", sagt sie im Interview mit dem "Nordkurier".