Was ist mit den abgedrehten Folgen? ZDF äußert sich: So geht es nach Alexander Helds Tod bei "Stralsund" und "München Mord" weiter Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von C3 Newsroom Alexander Held (hier mit Kollegin Sophie Pfennigstorf) spielte in der ZDF-Krimireihe "Stralsund" eine der zentralen Rollen. Bild: ZDF und Sandra Hoever

Alexander Held war über Jahre eines der bekanntesten Gesichter der ZDF-Krimireihen "Stralsund" und "München Mord". Die Zukunft der Formate ist aktuell noch ungewiss.

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Düstere Fälle, trockener Humor und markante Ermittlerfiguren: Genau dafür stand Alexander Held über viele Jahre im ZDF-Krimi. Nach seinem überraschenden Tod stellt sich die Frage: Wie geht es mit "Stralsund" und "München Mord" weiter? Das ZDF hält sich dazu aktuell noch bedeckt. Gegenüber Joyn erklärt der Sender: "Bitte haben Sie Verständnis, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt keine Angaben machen können."



Der öffentlich-rechtliche Sender ergänzt:

Nur so viel: Zwei weitere Filme der Reihe 'München Mord' sind abgedreht, die Sendetermine sind noch offen. ZDF

Mehrere neue Folgen warten noch Fest steht bereits: Alexander Held wird noch einige Male im ZDF zu sehen sein. Mehrere Filme mit dem Schauspieler wurden bereits abgedreht, warten aktuell aber noch auf ihre Ausstrahlung. Dazu gehört auch der neue "Stralsund"-Film mit dem Arbeitstitel "Dunkle Tiefen". Ob die beliebten Krimireihen künftig mit einer neuen Besetzung weiterlaufen sollen, lässt der Sender offen. Vor allem bei "München Mord" dürfte eine mögliche Fortsetzung ohne den beliebten Schauspieler viele Fans beschäftigen. Als Kommissar Ludwig Schaller begeisterte er das TV-Publikum mit seiner eigenwilligen, gleichzeitig empathischen Art über mehr als zehn Jahre. Auch in "Stralsund" hinterließ der Schauspieler bleibenden Eindruck. Dort spielte er den zurückhaltenden Ermittler Karl Hidde - ruhig, loyal und oft mit trockenem Humor.

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