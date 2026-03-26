Alles einvernehmlich? Mehrere ZDF-Moderator:innen verlassen Kult-Magazin: Das sagen sie zu ihrem Ausstieg Aktualisiert: Vor 52 Minuten von Martin Meyer Drei Moderator:innen verlassen das beliebte ZDF-Magazin "hallo deutschland". Bild: ZDF und Jana Kay

Beim ZDF steht ein Wechsel an: Bei "hallo deutschland" übernimmt ein neues Gesicht, während drei Moderator:innen zukünftig nicht mehr dabei sein werden. Ihre persönlichen Worte zum Abschied.

"hallo deutschland" montags bis freitags ab 17:10 Uhr im ZDF ansehen ... oder im kostenlosen Joyn-Livestream verfolgen

Neuer Moderator bei "hallo deutschland" Am Dienstag verkündete das ZDF in einer Pressemeldung, dass das langjährig laufende Magazin "hallo deutschland" einen neuen Moderator bekommt. Marvin Fischer wurde als Host angekündigt. Seit 2020 moderiert er das Magazin "Maintower" im Hessischen Rundfunk und wechselt nun zum ZDF-Magazin.

Marvin Fischer wird neuer Moderator bei "hallo deutschland". Bild: ZDF und hr

Tim Niedernolte, Lissy Ishag und Babette von Kienlin müssen gehen Dass dieser Wechsel gleichzeitig mit dem Abschied mehrerer anderer Moderator:innen einhergeht, wurde in der Pressemeldung des ZDF allerdings nicht ganz klar benannt. Lediglich ein Satz ließ etwas vermuten: "Ab Juli 2026 moderiert Marvin Fischer im Wechsel mit Sandra Maria Gronewald das erfolgreiche News- und Boulevardmagazin am späten Nachmittag." Fans der Sendung werden sich sicherlich fragen, warum Tim Niedernolte, Lissy Ishag und Babette von Kienlin nicht erwähnt werden. Sie präsentierten das Magazin bisher im Wechsel.

Auf Anfrage von Joyn bestätigt das ZDF den Ausstieg der drei Moderator:innen und begründet die Umstellung folgendermaßen: "Seit fast drei Jahrzehnten erneuert sich "hallo deutschland" immer wieder erfolgreich. Die aktuell vier "hallo Deutschland"-Moderatoren (Tim Niedernolte, Sandra Maria Gronewald, Lissy Ishag, Babette von Kienlin) resultieren aus der Zusammenlegung der Moderatorenteams von "hallo deutschland" und der Sendung "drehscheibe", die Ende 2023 eingestellt wurde. Mit der Reduzierung auf zwei prägende Köpfe erhofft sich das ZDF eine noch höhere Wiedererkennbarkeit für das Format. Ab Juli 2026 moderiert dann Marvin Fischer im Wechsel mit Sandra Maria Gronewald."

Das sagen die Moderator:innen selbst Außerdem verweist das ZDF auf ein aktuelles Zitat von Babette von Kienlin, das weitere Einblicke in den Prozess gibt: "Das ZDF hat uns bereits vor zwei Jahren über diese Umstrukturierung informiert und begleitet. Ich bin dankbar und fröhlich, dass ich seit 1987 für das ZDF arbeiten darf. Und noch bin ich dabei!" Die Umstellung kam für die Moderator:innen also nicht überraschend und es scheint kein böses Blut zu geben. Lissy Ishag und Tim Niedernolte äußerten sich ebenfalls auf ihren Instagram-Accounts mit positiven Blicken zurück und in die Zukunft. "Auch wenn bis dahin noch einige Sendungen anstehen, blicke ich bereits heute äußerst dankbar auf 16 durchgehende und erfüllte Moderationsjahre im ZDF", schrieb Niedernolte in einem Post. Ähnlich dankbar formulierte es auch Lissy Ishag.

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