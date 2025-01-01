Mediathek Galileo
Galileo: Ganze Folgen, Serien und Formate auf Joyn streamen
Geheimnisvolle Naturphänomene, mitreißende Abenteuer, bahnbrechende Erfindungen, waghalsige Experimente, mysteriöse Orte und überraschendes Wissen aus dem Alltag: Galileo geht allen möglichen Dingen auf den Grund und nimmt dich mit auf eine informative und unterhaltsame Reise. Moderiert von Aiman Abdallah, Stefan Gödde und Funda Vanroy bietet die Sendung werktags eine Stunde lang faszinierende Geschichten.
Hast du eine Folge auf ProSieben verpasst? Oder passt die Sendezeit um 19:05 Uhr nicht in deinen Alltag, weil du beim Sport bist oder dich mit Freund:innen triffst? Kein Problem! Denn Galileo kannst du schauen, wann und wo du willst – in der Galileo-Mediathek auf Joyn. Dabei ist es egal, ob du zu Hause am Fernseher oder Computer sitzt, dein Tablet in der Hand hältst oder mit dem Smartphone unterwegs bist.
So kannst du morgens zum Frühstück bei Galileo reinschauen, am Wochenende gemütlich die aktuelle Episode nachholen oder im Bus mit den Galileo X-Plorern auf einen Abenteuer-Trip gehen. Das Ganze ist auf Joyn kostenlos.
In der Mediathek streamst du ganze Galileo-Folgen nach der TV-Ausstrahlung. Die aktuellen Episoden sind mehrere Wochen lang verfügbar.
Noch mehr Formate und spannende Inhalte
Doch das ist längst nicht alles: Die Mediathek bietet weit mehr als die täglichen Episoden. Möchtest du noch tiefere Einblicke und außergewöhnliche Geschichten erleben? In der Mediathek erwarten dich zwei besondere Formate, die sonntags im TV ausgestrahlt werden und jederzeit abrufbar sind. Mit dem Team von Galileo X-Plorer begibst du dich auf eine Reise um die Welt. Die Reporter:innen entdecken dabei außergewöhnliche Phänomene, faszinierende Schauplätze und lösen mysteriöse Rätsel auf.
Bei den packenden Reportagen von „Galileo Stories“ lernst du besondere Menschen und interessante Orte kennen, von denen du garantiert noch nichts wusstest.
In der Mediathek schaust du darüber hinaus unsere spannenden neuen Serien an: Ob gestrandet im Sumpf, gefangen am Meeresgrund oder ausgesetzt auf offener See - die packenden Überlebens-Szenarien von „Real Survivor“ basieren auf wahren Begebenheiten und bieten tiefgehende Einblicke in die Kunst des Überlebens. In „Mission Wildnis“ taucht Galileo in die Welt zweier unterschiedlicher Stämme ein und stellt seine Reporter vor spektakuläre Prüfungen: Jagen im ewigen Eis, Schafe scheren auf 4.000 Metern Höhe oder Ringkampf nach uralten Traditionen. Wer wird sich beweisen können?
In der Serie „How To Make Money Fast“ verraten dir verschiedene Menschen ihr Erfolgsrezept, mit dem sie Millionen verdienten. „Food Detective“ lüftet die Geheimnisse der Lebensmittelindustrie.
Und bei Galileo Kids lernen Kinder zusammen mit Reporter Vincent alles Wichtige über die Menschheit, unseren Planeten, die Tierwelt oder die Schule.
Alles, was du wissen musst, erfährst du bei Galileo – kostenlos im Fernsehen oder in der Mediathek auf Joyn.
Das reicht dir noch nicht? Auf Joyn streamst du viele weitere Dokumentationen, Wissens-Sendungen, Filme, Sport-Events und Serien. Noch mehr Auswahl gibt es bei Joyn PLUS+, und das ganz ohne Werbung. Teste es jetzt kostenlos!