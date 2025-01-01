Zum Inhalt springenBarrierefrei
Du liebst Reality-Fernsehen und spannende Dokumentationen? Dann haben wir mit TLC genau das Richtige für dich, denn Joyn bringt dir die besten Formate direkt in dein Wohnzimmer. Egal ob Mein Leben mit 300 kg, Alle meine Frauen, Dating ohne Grenzen oder Haus des Jahres - bei TLC ist für jeden etwas dabei! Das beste daran? Im TLC Livestream auf Joyn kannst du alle Sendungen live ansehen. So verpasst du garantiert keine deiner Lieblingsshows und kannst sie immer und überall schauen. Egal ob unterwegs auf dem Smartphone oder zu Hause auf dem Fernseher. Und das Ganze sogar kostenlos.

So kannst du bei Mein Leben mit 300 kg beispielsweise erleben, wie übergewichtige Menschen versuchen, ihr Leben umzukrempeln und ihren überflüssigen Kilos den Kampf anzusagen. Oder du begleitest bei Alle meine Frauen die Browns. Die Patchwork-Familie besteht aus einem Mann, seinen vier Ehefrauen und 18 Kindern. Klar, dass das Familienleben hier nie langweilig wird.

Drama und Reality-TV bereits vor TV Ausstrahlung

Du hast doch mal eine Folge verpasst? Dann kannst du dir deine Lieblingssendungen ganz einfach in unserer TLC Mediathek im Nachhinein ansehen, denn hier findest du die TLC Hit-Shows direkt nach der TV-Ausstrahlung. Alle Highlights und ganze Folgen sind hier kostenlos zum Streamen und mit weniger Werbung verfügbar.

Du stehst auf außergewöhnliche Geschichten rund ums Dating? Auch für dich gibt es mit Dating ohne Grenzen auf TLC etwas. Hier sollen sich Paare mit einem Visum für drei Monate kennenlernen, bevor es an den Altar geht. Auch für Fans von Haus-Make-Over und Renovierungen ist auf TLC etwas dabei. Bei Haus des Jahres sucht eine Jury das schönste Haus Deutschlands und erkundet dabei die unterschiedlichsten Bauwerke. 

Du hast Lust auf mehr bekommen? Weitere Dating-Shows und noch mehr Inspirationen für dein Zuhause findest du mit unseren Home-Shows oder bei HGTV ebenfalls auf Joyn. 

Mit Joyn PLUS+ erhältst du außerdem Zugriff auf weitere beliebte Reality-Highlights wie das Joyn Original M.O.M oder Coras House of Love. Zusätzlich kannst du dir jede Menge Filme und Serien unabhängig vom TV-Programm ansehen. Und das nicht nur in HD, sondern auch noch ohne Werbung. Joyn PLUS+ kannst du jetzt kostenlos testen und jederzeit mit dem Streamen anfangen. 