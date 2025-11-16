Weniger gestern mehr heuteJetzt kostenlos streamen
100 % Hotter - Weniger ist mehr
Folge 10: Weniger gestern mehr heute
44 Min.Folge vom 16.11.2025Ab 12
Lollys Look ist inspiriert von dem Style der 90er Jahre, insbesondere von der Kultserie Baywatch. Die Profis verpassen ihr ein zeitgemäßeres Aussehen. Darius ist hingegen der einzige Cybergoth ist seinem Dorf und erschreckt mit seinen düsteren Outfits kleine Kinder.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
100 % Hotter - Weniger ist mehr
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Mode/Fashion, Reality
Produktion:GB, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Fremantle Media Enterprises Ltd., Bildrechte: Licensed by Fremantle Media Enterprises Ltd.