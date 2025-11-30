Zum Inhalt springenBarrierefrei
Make-Under Spezial (1)

sixxStaffel 2Folge 1vom 30.11.2025
43 Min.Folge vom 30.11.2025Ab 12

Wer sagt, dass Prominente immer wissen, wie sie sich stylen sollen? Im heutigen Special besuchen britische Celebrities, deren Look von der Öffentlichkeit als "No-Go" gewertet wurde, das Studio der Make-Under-Profis und erleben eine optische Veränderung, die sich gewaschen hat.

sixx
