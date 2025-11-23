100 % Hotter - Weniger ist mehr
Folge 11: Make-Under Spezial
43 Min.Folge vom 23.11.2025Ab 12
Wer sagt, dass Prominente immer wissen, wie sie sich stylen sollen? Im heutigen Special besuchen britische Celebrities, deren Look von der Öffentlichkeit als "No-Go" gewertet wurde, das Studio der Make-Under-Profis und erleben eine optische Veränderung, die sich gewaschen hat.
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung
Produktion:GB, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Fremantle Media Enterprises Ltd.
