Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
100 % Hotter - Weniger ist mehr

Weniger bunt mehr Braut

sixxStaffel 2Folge 3vom 26.10.2025
Weniger bunt mehr Braut

Weniger bunt mehr BrautJetzt kostenlos streamen

100 % Hotter - Weniger ist mehr

Folge 3: Weniger bunt mehr Braut

44 Min.Folge vom 26.10.2025Ab 12

Die Verlobten Kiki und Ben werden bald heiraten. Vorher wollen sie sich jedoch gemeinsam einem Make-Under bei den Profis unterziehen. Während Kiki sich kleidet wie eine Fee aus dem Märchenwald, bevorzugt Ben den düsteren Goth-Stil. Auch im Studio ist die frisch getrennte Single-Mama Cindy, die ihre Tränen unter zig Schichten Make-Up trocknen lässt.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

100 % Hotter - Weniger ist mehr
sixx
100 % Hotter - Weniger ist mehr

100 % Hotter - Weniger ist mehr

Alle 2 Staffeln und Folgen