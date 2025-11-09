Weniger Glanz mehr EleganzJetzt kostenlos streamen
100 % Hotter - Weniger ist mehr
Folge 7: Weniger Glanz mehr Eleganz
44 Min.Folge vom 09.11.2025Ab 12
Der 24-jährige Geschäftsmann Lewis verbringt viel Zeit im Fitnessstudio und im Solarium. Er zeigt seinen gebräunten muskulösen Körper bei jeder Gelegenheit. Seine Mama findet, es ist Zeit für ein Make Under. Studentin Kasey benutzt extrem viel Make Up und Contouring, weil ihr Gesicht sonst "wie eine Kartoffel" aussähe.
Alle Staffeln im Überblick
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Mode/Fashion, Reality
Produktion:GB, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Fremantle Media Enterprises Ltd.
