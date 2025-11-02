Weniger schwarz mehr SpaßJetzt kostenlos streamen
100 % Hotter - Weniger ist mehr
Folge 6: Weniger schwarz mehr Spaß
44 Min.Folge vom 02.11.2025Ab 12
Die heutige "Patientin" Jessica trägt Make-Up und Extensions sogar wenn sie ins Bett geht - könnte ja sein, dass die Feuerwehr mitten in der Nacht aufkreuzt. Kyle repräsentiert hingegen den schaurigen Goth-Style und jagt mit seinen roten Kontaktlinsen kleinen Kindern Angst ein. Die Style-Profis verpassen den beiden einen alltagstauglichen Look, der jedoch die Persönlichkeit ihrer Träger respektiert.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
100 % Hotter - Weniger ist mehr
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Mode/Fashion, Reality
Produktion:GB, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Fremantle Media Enterprises Ltd., Bildrechte: Licensed by Fremantle Media Enterprises Ltd.