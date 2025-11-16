Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
100 % Hotter - Weniger ist mehr

Weniger gestern mehr heute

sixxStaffel 2Folge 10vom 16.11.2025
Weniger gestern mehr heute

Weniger gestern mehr heuteJetzt kostenlos streamen

100 % Hotter - Weniger ist mehr

Folge 10: Weniger gestern mehr heute

44 Min.Folge vom 16.11.2025Ab 12

Lollys Look ist inspiriert von dem Style der 90er Jahre, insbesondere von der Kultserie Baywatch. Die Profis verpassen ihr ein zeitgemäßeres Aussehen. Darius ist hingegen der einzige Cybergoth ist seinem Dorf und erschreckt mit seinen düsteren Outfits kleine Kinder.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

100 % Hotter - Weniger ist mehr
sixx
100 % Hotter - Weniger ist mehr

100 % Hotter - Weniger ist mehr

Alle 2 Staffeln und Folgen