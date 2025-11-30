Weniger schrill mehr schickJetzt kostenlos streamen
100 % Hotter - Weniger ist mehr
Folge 2: Weniger schrill mehr schick
44 Min.Folge vom 30.11.2025Ab 12
Die Stylisten Karen, Daniel und Melissa kümmern sich heute um die 25-jährige Cayleigh, die mit ihrer Vorliebe für Rüschen und Pastellfarben aussieht wie eine lebende Puppe. Liam bezeichnet sich hingegen selbst als trashigen Glamour-Boy mit einer Vorliebe für Selbstbräuner. Die Experten wollen ihm die Wirkung des Understatements näherbringen.
