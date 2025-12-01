Weniger Rebell mehr RealitätJetzt kostenlos streamen
100 % Hotter - Weniger ist mehr
Folge 4: Weniger Rebell mehr Realität
44 Min.Folge vom 14.12.2025Ab 12
Der Goth-Rocker Stitch macht kleinen Kindern mit seinem Styling Angst und Mama Lauren schockt das Spielplatz-Publikum mit ihren spärlichen Outfits. Die Style-Experten Dan, Melissa und Karen verpassen den beiden heute ein Make-Under, von dem sie und ihr Umfeld profitieren werden.
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Mode/Fashion, Reality
Produktion:GB, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Fremantle Media Enterprises Ltd.
