sixxStaffel 3Folge 4vom 14.12.2025
44 Min.Folge vom 14.12.2025Ab 12

Der Goth-Rocker Stitch macht kleinen Kindern mit seinem Styling Angst und Mama Lauren schockt das Spielplatz-Publikum mit ihren spärlichen Outfits. Die Style-Experten Dan, Melissa und Karen verpassen den beiden heute ein Make-Under, von dem sie und ihr Umfeld profitieren werden.

