sixxStaffel 3Folge 8vom 28.12.2025
44 Min.Folge vom 28.12.2025Ab 12

Die Popstar-Zwillinge Jedward sind bereit für einen neuen Style. Sie sind mit ihren bunten, ausgefallenen und stets aufeinander abgestimmten Bühnenoutfits berühmt geworden, doch nun wollen sie männlicher und individueller auftreten. Das Reality-TV-Sternchen Charlotte Dawson braucht hingegen ein Make-Under in allen Bereichen.

