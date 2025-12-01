100 % Hotter - Weniger ist mehr
Folge 9: Make-Under Spezial (6)
Folge vom 28.12.2025
Die Fashion-Fanatikerin Sandi Bogle liebt Paletten und Glitzer ein bisschen zu sehr. Sie liegt damit fernab jeden Trends. Die Style-Experten Karen, Dan und Melissa wollen ihr einen coolen und dezenteren Look verpassen. Reality-TV Star Chloe Ferry liebt kurze Kleider und hasst Unterwäsche - eine medienwirksame Mischung, doch nun ist sie bereit, ihren billigen Look abzulegen.
