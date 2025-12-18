Spezial: Unvergessliche Einsätze Jetzt kostenlos streamen
112: Feuerwehr im Einsatz
Folge vom 18.12.2025: Spezial: Unvergessliche Einsätze
45 Min.Folge vom 18.12.2025Ab 12
Ungewöhnliche Einsatzorte und brenzlige Gefahrenlagen: In der 12. Staffel von „112“ wurden die Feuerwehrleute mit schwierigen Herausforderungen konfrontiert. In Aschaffenburg stand ein Einfamilienhaus in Flammen – und dann stürzte plötzlich ein Dach ein. In Bautzen hatte ein Anrufer ein Feuer in einem alten Bunker gemeldet. Ein Angriffstrupp drang mit kompletter Ausrüstung durch eine Luke in die verwinkelten Räume vor. Und in Bautzen herrschte Ausnahmezustand in der Agentur für Arbeit. Dieses Best-of zeigt Einsätze, die nachhaltig in Erinnerung bleiben.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.