112: Feuerwehr im Einsatz

Einsatz im Bunker

DMAXFolge vom 20.11.2025
Einsatz im Bunker

Einsatz im BunkerJetzt kostenlos streamen

112: Feuerwehr im Einsatz

Folge vom 20.11.2025: Einsatz im Bunker

44 Min.Folge vom 20.11.2025Ab 12

In Bautzen meldet ein Anrufer ein Feuer in einem alten Militärbunker aus dem Zweiten Weltkrieg. Die Einsatzkräfte zwängen sich in voller Montur durch einen engen Schacht. Sie wissen nicht, was sie in den verwinkelten Gängen und Räumen erwartet. In Fürstenwalde brennt ein Bungalow in einer Kleingartenanlage. Die Lage ist unübersichtlich, überall lauern Stolperfallen. Beim Löschen stürzt ein Feuerwehrmann in ein Loch im Boden. Und in Essen liegt ein Mann hilflos in seiner Wohnung. Dort zählt jede Sekunde. Doch das Öffnen der Tür gestaltet sich schwierig.

