112: Feuerwehr im Einsatz
Folge vom 06.11.2025: ABC-Einsatz im Labor
45 Min.Folge vom 06.11.2025Ab 12
Chemie-Unfall im Freistaat Sachsen: In Chemnitz ist im Labor eines Krankenhauses eine unbekannte Flüssigkeit ausgetreten und tropft im darunterliegenden Büro von der Decke. Feuerwehrleute sperren den Bereich weiträumig ab und suchen mit Spezialausrüstung nach der Ursache. In Mainz droht ebenfalls Gefahr für Leib und Leben. Nach einem Brand in einer Wohnung ist eine Person bewusstlos. Die Rettung der Frau ist ein Kraftakt. Und auf der Autobahn ist ein Lkw in eine Leitplanke gekracht. Hier stellt ausgelaufener Dieselkraftstoff eine Gefahr dar.
