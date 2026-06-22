17:30 SAT.1 Bayern
Folge vom 22.06.2026: Die Sendung vom 22.06.2026
24 Min.Folge vom 22.06.2026Ab 12
Hitze-Hammer und Unwetter-Gefahr: Extrem-Wetter in Bayern +++ Mehr Power für Einsätze: Neue Helikopter-Flotte ist komplett +++ Hightech für den Hof: Wenn Roboter die Familie entlasten
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Genre:Nachrichten
Altersfreigabe:
12
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