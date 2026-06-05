17:30 SAT.1 Bayern
Folge vom 05.06.2026: Die Sendung vom 06.06.2026
48 Min.Folge vom 05.06.2026Ab 12
+++ 7 Millionen Liter: Kann EINE Familie so viel Wasser verbrauchen? +++ Von Sporthose zu Uniform: Militärkleidung aus Schwaben +++ Nei g’schaut in Franken: Kulinarische Highlights mal anders
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Genre:Nachrichten
Altersfreigabe:
12
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