17:30 SAT.1 Bayern
Folge vom 23.06.2026: Die Sendung vom 23.06.2026
24 Min.Folge vom 23.06.2026Ab 12
+++ Später in Rente, höhere Beiträge: Die Rentenpläne der Regierung Merz +++ Wenn die Hitze zur Gefahr wird: Ärzte warnen vor Risiken +++ Ausflug nach Berching: Wo Pferde Schiffe ziehen
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Genre:Nachrichten
Altersfreigabe:
12
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