17:30 SAT.1 Bayern
Folge vom 27.04.2026: Die Sendung vom 27.04.2026
24 Min.Folge vom 27.04.2026Ab 12
+++ Tödliche Droge in Champagner-Flasche: Urteil im Weidener Prozess +++ Allez les rouges: Die Bayern vor dem Kracher in Paris +++ Frühling im April: So wird das Bayernwetter
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Genre:Nachrichten
Altersfreigabe:
12
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