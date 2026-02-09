17:30 SAT.1 Hamburg und Schleswig-Holstein
Folge vom 09.02.2026: Die Sendung vom 09.02.2026
24 Min.Folge vom 09.02.2026Ab 12
+++ Eisbrechereinsatz - In Geesthacht kämpfen sie immer noch gegen die eingefrorene Elbe +++ Kneipensterben - Warum in Schleswig-Holstein der Gastro-Bereich so deutlich schrumpft +++ Robocup - Hamburger Schüler bauen Roboter und schicken sie in den Wettbewerb +++
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Genre:Nachrichten
Altersfreigabe:
12
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