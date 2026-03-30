17:30 SAT.1 Hamburg und Schleswig-Holstein
Folge vom 30.03.2026: Die Sendung vom 30.03.2026
24 Min.Folge vom 30.03.2026Ab 12
+++ Hafen in Gefahr - Bundesinnenminister will die Hamburger Infrastruktur vor hybriden Angriffen schützen +++ Bauern unter Druck - Iran-Krieg lässt die Kosten für Schleswig-Holsteins Landwirte nach oben schießen +++ Wohnungsnot als Content - Influencerin prangert den Hamburger Mietmarkt an +++
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Genre:Nachrichten
Altersfreigabe:
12
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