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17:30 SAT.1 Hamburg und Schleswig-Holstein

Die Sendung vom 30.03.2026

SAT.1Folge vom 30.03.2026
Die Sendung vom 30.03.2026

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17:30 SAT.1 Hamburg und Schleswig-Holstein

Folge vom 30.03.2026: Die Sendung vom 30.03.2026

24 Min.Folge vom 30.03.2026Ab 12

+++ Hafen in Gefahr - Bundesinnenminister will die Hamburger Infrastruktur vor hybriden Angriffen schützen +++ Bauern unter Druck - Iran-Krieg lässt die Kosten für Schleswig-Holsteins Landwirte nach oben schießen +++ Wohnungsnot als Content - Influencerin prangert den Hamburger Mietmarkt an +++

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