17:30 SAT.1 Hamburg und Schleswig-Holstein
Folge vom 10.04.2026: Die Sendung vom 10.04.2026
24 Min.Folge vom 10.04.2026Ab 12
+++ Mehr Geld für die Bürger - Was die Bundesregierung vorhat, wie Schleswig-Holstein reagiert +++ Sensation wird wahr - Dorfverein SV Todesfelde schafft Aufstieg in die 2. Handball-Liga +++ Ein Parkfriedhof will mehr - Was sich gerade alles in Hamburg-Ohlsdorf tut +++
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Genre:Nachrichten
Altersfreigabe:
12
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