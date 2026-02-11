17:30 SAT.1 Hamburg und Schleswig-Holstein
Folge vom 11.02.2026: Die Sendung vom 11.02.2026
24 Min.Folge vom 11.02.2026Ab 12
+++ Brandserie – Erneutes Feuer im Kiel-Gaarden ruft die Polizei auf den Plan +++ U-Bahn-Mord – Hamburgische Bürgerschaft streitet über die Konsequenzen +++ Konzerterlebnis – Herbert Grönemeyer ganz akustisch in Hamburg +++
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Genre:Nachrichten
Altersfreigabe:
12
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