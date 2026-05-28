17:30 SAT.1 Hamburg und Schleswig-Holstein
Folge vom 28.05.2026: Die Sendung vom 28.05.2026
24 Min.Folge vom 28.05.2026Ab 12
+++ Nach 17 Jahren Stillstand: A20 bei Bad Segeberg wird weitergebaut +++ Tunnelbau im Großformat: Wie die U4 in Hamburgs Osten Gestalt annimmt +++ Hotel für Sauerteig: Die erstaunliche Idee eines Kieler Bäckers +++
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Genre:Nachrichten
Altersfreigabe:
12
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