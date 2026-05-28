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17:30 SAT.1 Hamburg und Schleswig-Holstein

Die Sendung vom 28.05.2026

SAT.1Folge vom 28.05.2026
Die Sendung vom 28.05.2026

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17:30 SAT.1 Hamburg und Schleswig-Holstein

Folge vom 28.05.2026: Die Sendung vom 28.05.2026

24 Min.Folge vom 28.05.2026Ab 12

+++ Nach 17 Jahren Stillstand: A20 bei Bad Segeberg wird weitergebaut +++ Tunnelbau im Großformat: Wie die U4 in Hamburgs Osten Gestalt annimmt +++ Hotel für Sauerteig: Die erstaunliche Idee eines Kieler Bäckers +++

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