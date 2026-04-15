17:30 SAT.1 Hamburg und Schleswig-Holstein
Folge vom 15.04.2026: Die Sendung vom 15.04.2026
24 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 12
+++ Einigung: Stadt Kiel und Bundeswehr wollen MFG5-Gelände gemeinsam nutzen +++ Neuheiten: Die Flugkabinen von morgen in Hamburger Messehallen vorgestellt +++ Naturfans: Wir treffen die Waldboyz aus Neumünster +++
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Genre:Nachrichten
Altersfreigabe:
12
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