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17:30 SAT.1 Niedersachsen und Bremen

Die Sendung vom 09.07.2026

SAT.1Folge vom 09.07.2026
Die Sendung vom 09.07.2026

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17:30 SAT.1 Niedersachsen und Bremen

Folge vom 09.07.2026: Die Sendung vom 09.07.2026

24 Min.Folge vom 09.07.2026Ab 12

+++ Proteste bei VW: Aufsichtsrat diskutiert in Wolfsburg über Sparpläne +++ Unterwasser-Staubsauger: Amphibienfahrzeug reinigt Gewässer in Bad Harzburg +++ Brüten statt baggern: Uferschwalben behindern Bauarbeiten in Quakenbrück +++

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