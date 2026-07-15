17:30 SAT.1 Niedersachsen und Bremen
Folge vom 15.07.2026: Die Sendung vom 15.07.2026
24 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 12
+++ Konkrete Maßnahmen – Umweltminister Meyer stellt „Masterplan Wasser“ vor +++ Finanzspritze gefordert – Krankenhäuser hoffen auf Unterstützung vom Land +++ Echter Hingucker: Fledermaus-Maislabyrinth im Landkreis Nienburg +++
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Genre:Nachrichten
Altersfreigabe:
12
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