17:30 SAT.1 Niedersachsen und Bremen
Folge vom 16.07.2026: Die Sendung vom 16.07.2026
24 Min.Folge vom 16.07.2026Ab 12
+++ Landwirte in Sorge – massive Ernteschäden durch Unwetter +++ Praktikant für einen Tag – Niedersachsens Wissenschaftsminister packt in Großküche mit an +++ Der Norden rockt – das Deichbrand-Festival ist gestartet +++
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Genre:Nachrichten
Altersfreigabe:
12
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