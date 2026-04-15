17:30 SAT.1 Niedersachsen und Bremen
Folge vom 15.04.2026: Die Sendung vom 15.04.2026
24 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 12
+++ Öffi-Streik zum Messestart: ver.di bringt Hannovers Wirtschaft auf die Palme +++ Pläne für den Ernstfall: Wie sicher ist unsere Infrastruktur im Norden? +++ Frische Meeresfrüchtchen: Bio-Garnelen vom platten Land in Wunstorf +++
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Genre:Nachrichten
Altersfreigabe:
12
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