Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
24 Stunden in Teufels Küche - Undercover mit Gordon Ramsay

Zurück zu altem Glanz

All3MediaStaffel 2Folge 2
Zurück zu altem Glanz

Zurück zu altem GlanzJetzt kostenlos streamen

24 Stunden in Teufels Küche - Undercover mit Gordon Ramsay

Folge 2: Zurück zu altem Glanz

40 Min.Ab 12

In Allentown, Pennsylvania, kann sich das "Shanty on the 19th" gerade noch so über Wasser halten. Einst war das Restaurant für seine Spitzenküche und nobles Dekor bekannt, doch fünf Jahre unter der Führung von Besitzer Joe belastet den Laden eine halbe Millionen Dollar Schulden und ein Ende der Misere ist nicht in Sicht. Groden Ramsay muss sich ordentlich ins Zeug legen, um dem Restaurant neues Leben einzuhauchen.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

24 Stunden in Teufels Küche - Undercover mit Gordon Ramsay
All3Media
24 Stunden in Teufels Küche - Undercover mit Gordon Ramsay

24 Stunden in Teufels Küche - Undercover mit Gordon Ramsay

Alle 3 Staffeln und Folgen