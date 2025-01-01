24 Stunden in Teufels Küche - Undercover mit Gordon Ramsay
Folge 3: Eine Köchin kann nicht mehr
40 Min.Ab 12
Vasi, der Sohn griechischer Einwanderer, eröffnete 2002 sein eigenes Restaurant in Waterbury, Connecticut, nachdem das Lokal seiner Mutter Toula großen Anklang fand. Heute aber steht das "Vasi's" kurz vor der Schließung. Der Besitzer hält hartnäckig an alten Traditionen fest, während Chefkoch Val das Angebot modernisieren will. Gordon Ramsay muss zwischen den Parteien vermitteln, um das Lokal zu retten.
24 Stunden in Teufels Küche - Undercover mit Gordon Ramsay
Genre:Reality, Kochen
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ALL3MEDIA International Ltd.