24 Stunden in Teufels Küche - Undercover mit Gordon Ramsay
Folge 7: Geballte Frauenpower
39 Min.Ab 12
Steven Spear betreibt seit über 17 Jahren die Karaokebar "Boardwalk 11" in einem Vorort von Los Angeles, California. Früher lief das Business äußerst erfolgreich, doch wegen mangelnder Führungskompetenzen hat der US-Amerikaner die Kontrolle über seine Angestellten verloren. Da hilft auch eine Renovierung von 200.000 Dollar nicht weiter. Gordon Ramsay nimmt sich dem Restaurant und seiner Belegschaft an und etabliert einen neuen Führungsstil.
Genre:Reality, Kochen
Produktion:US, 2018
Copyrights:© ALL3MEDIA International Ltd.