24 Stunden in Teufels Küche - Undercover mit Gordon Ramsay
Folge 5: Kein Land in Sicht
40 Min.Ab 12
In Seymour, Connecticut, bangt Familie Hamme um ihre Existenz. Ihr Restaurant "Stone's Throw" wirft trotz größter Investitionen keinen Gewinn ab. Schuld daran ist die horrende Qualität des Essens und der schlechte Service. Kann Gordon Ramsay das Lokal vor seinem endgültigen Ruin bewahren?
Genre:Reality, Kochen
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ALL3MEDIA International Ltd.