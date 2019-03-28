Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ab ins Kloster! - Rosenkranz statt Randale

Bibel statt Handy und Beichtstuhl statt Dancefloor

Kabel Eins Staffel 1 Folge 1 vom 28.03.2019
96 Min. Folge vom 28.03.2019 Ab 12

Emmy, Alessia, Emma und Vivien treffen auf Franziskanerinnen im Kloster Gengenbach. Bei den Ordensschwestern herrscht ein streng geregelter Alltag. Beten und Arbeiten stehen an der Tagesordnung. Die handysüchtigen Partygirls müssen ihre geliebten Smartphones abgeben. Das führt zum ersten Ärger hinter den Klostermauern. Werden die Mädchen es schaffen, trotz Luxusmangel und körperlicher Arbeit durchzuhalten?

